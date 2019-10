Andrés Pajares, indignado con su hija Mari Cielo: “Quiere publicidad a mi costa”

Mari Cielo Pajares ha vuelto a la televisión rodeada por la polémica. Y qué mejor forma que arremeter contra su padre. Andrés está indignado, no se esperaba un ataque tan inesperado como absurdo, porque solamente sirve para que el cisma familiar se agudice.

Es verdad que la relación con su hija no pasa por sus mejores momentos, de hecho, ella no acudió a la presentación de las memorias de su progenitor la semana pasada, pero nadie acertó a descubrir que no lo hizo para preservar la impactante exclusiva en el Deluxe de este último sábado.

Era ya de madrugada, sobre la una y media, y el veterano actor seguía con atención en su casa las palabras de su hija. El día siguiente confesaba a esta web que “me he quedado de piedra, son ganas de hacer daño. Yo jamás hablaría así de ella, no viene a cuento arremeter de esa forma contra mí. Será que quiere hacerse publicidad a mi costa, porque me han dicho que aspira a entrar en la próxima edición de GH Dúo.”

Andrés vive una de “las mejores etapas de mi vida, tengo a Juani, que es una pareja maravillosa, los problemas de salud van mejorando, el otro día en la presentación de mis memorias pasé momentos inolvidables con tantas muestras de cariño y la presencia de un montón de amigos, y ahora viene esto...”

No extraña su gran enfado. Mari Cielo se movió en su charla con María Patiño entre los halagos y los desprecios, nadie entendía que lo mismo alabara a su padre que lo denigrara. Parecía un sinsentido... La cuestión era crear una polémica que consiga una continuidad remunerada en la pequeña pantalla.

Pajares la invitó a la fiesta de presentación de su libro olvidando rencores y desencuentros, pero ella justificó su ausencia con un “después de un año sin hablarnos, me convocó por un simple mensaje en el teléfono, no creo que sea la forma correcta de invitar a una hija. Y decidí no ir... Mi padre no existe para su hija. Tiene un carácter difícil y no creo que sea feliz...”

En esto último se equivoca, porque su progenitor ha alcanzado, por fin, la estabilidad y la felicidad sentimental al lado de la que es su secretaria desde hace años, Juana Gil, el bálsamo que necesitaba Pajares tras años de duros desamores.

En cuanto a la actriz, de la que ahora no tenemos noticias profesionales, reside en Barcelona con su pareja, el norteamericano de origen panameño Gary Stennette, pero no consta que esté logrando grandes éxitos artísticos. Dicen que le iba mejor en Estados Unidos, donde llegó a intervenir en una serie de televisión, “Seven lives exposed”, y en otras producciones de Playboy TV.

A su vuelta a España, ya afincada en la Ciudad Condal, sufrió un serio accidente tras ser atropellada el pasado agosto por un coche: pubis roto, doce puntos en el cráneo y quemaduras motivadas por el fuerte roce con el asfalto.

En el Deluxe se quejó de que su progenitor no fuera a visitarla al hospital, pero Andrés responde rotundo: “yo también he sido operado varias veces en los últimos años por mis problemas de espalda, y ella nunca estuvo allí cuidándome. Además, cuando mi hija sufrió aquel accidente este verano yo me encontraba fuera de España con mi hijo...”

La madre de Mari Cielo es Chonchi Alonso, que actualmente vive en Marbella. Andrés estuvo unido a esa mujer entre 1965 y 1997. Y no mantienen la menor relación en la actualidad. La última vez que coincidieron fue en 2011, en el acto de presentación de “13 curvas”, un libro escrito por la misma Mari Cielo. Ese día también acudió Andrés Burguera, el hijo que el actor tuvo con su primera esposa, Maby, fallecida en 1973 víctima de un cáncer.