El emblemático concurso de Miss Universo, en su edición de 2024, está a punto de dar comienzo, reuniendo a más de 80 representantes internacionales en una competición que exalta valores que van más allá de la apariencia física.

Este año, el certamen de Miss Universo se reinventa, presentando una propuesta renovada que va más allá de la belleza convencional. Así, con un enfoque en el empoderamiento femenino, la diversidad cultural y el impacto social, el concurso se posiciona como una plataforma para que las mujeres compartan sus historias y generen un cambio positivo en el mundo. En este sentido, temas como la sostenibilidad, la inclusión y el compromiso social cobran especial relevancia en esta edición, que marca un hito al permitir la participación de mujeres casadas, con hijos y transgénero.

Sin embargo, puede que muchas personas se hayan preguntado en algún momento cuál es la dieta que llevan las candidatas a Miss Universo, en un certamen tan exigente como este. En este sentido, aquí te contamos cuál es la estricta alimentación que llevan a cabo.

Así es la dieta que siguen las candidatas a Miss Universo 2024

En este sentido, 'Telemundo' ha publicado un vídeo en el que se ve a Miss Cuba, Marianela Ancheta, haciendo una serie de entrevistas al resto de participantes en Miss Universo para conocer si llevan una dieta estricta para el concurso, o no.

Lo sorprendente de ello es que la mayoría de ellas reconocen no llevar a cabo una dieta específica para el concurso de belleza, sino que, tan solo, llevan a cabo una alimentación saludable. Así, Miss Perú, Tatiana Calmell, aseguró que no lleva a cabo una dieta estricta, sino que reina la responsabilidad de estar lo más saludable.

"Yo no hago dietas, siempre he comido saludable, es un estilo de vida, obviamente hay cosas que me provocan, quizás algo dulce, pero ahora estamos un poco en régimen, porque vamos a competir en traje de baño, uno sabe que es un proceso de varios meses, como de la noche a la mañana dejar de comer, eso no es lo que nosotros promovemos", explicó la aspirante por Perú.

Algo similar explicó Miss Paraguay y Miss Venezuela, que reconoció estar comiendo "todo" lo que quiere, ya que "lo más importante es mantenerse con energía", unas palabras a las que se sumó Michelle Jiménez, Miss España, que fue contundente asegurando que "no hay dietas que valgan".

Sin embargo, María Fernanda Beltrán, Miss México, sí que reconoció que, aunque no está llevando una dieta estricta, procura llevar una alimentación basada en yogur griego, pollo y vegetales, ya que "todo tiene que ser bien proporcionado a lo que uno tiene que comer para la ocasión", sobre todo para "la prueba de traje de baños".