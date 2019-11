Así es el clan Torra: de misa dominical a las barricadas de los CDR

La mayoría de los familiares de los políticos catalanes partidarios de la independencia nunca han escondido que comparten las ideas de sus progenitores. Sin ir más lejos, Oriol Sànchez, el hijo de Jordi Sànchez, ex líder de ANC, alzó la voz en el programa “Salvados” hace apenas un par de semanas para lanzar una lanza en favor de su padre. Lo mismo hicieron Montserrat Bassa, la hermana de Dolors Bassa, o Meritxell Lluís, la mujer de Josep Rull. Oriol Sànchez no negó haber participado en las marchas posteriores a la sentencia, aunque rechazó la violencia. Algo de lo que no puede presumir la hija de Quim Torra. El coche de Carola, la hija mayor del presidente de la Generalitat, fue identificado el miércoles por la tarde por los Mossos d'Esquadra como uno de los vehículos que formaban parte de una acción que pretendía cortar las vías del AVE en Gerona, en concreto a su paso por el municipio de Bàscara. Según avanzó, “El Nacional”, dentro viajaban dos personas que no pudieron ser identificadas.