Así es la serie sobre salud mental en la que trabaja el Príncipe Harry

El príncipe Harry vive volcado en los últimos meses en diversos proyectos profesionales. Uno de ellos, la gira que en pocas semanas iniciará por África junto a su mujer y su hijo. Sin embargo, lo que más tiempo le ocupa es cuidar de su propia salud mental. «Creo que una buena salud mental es la clave para el liderazgo, la productividad de las comunidades y los retos personales», escribió Harry en las redes sociales a la espera de que el documental que va a producir junto a Oprah Winfrey sirva para «llamar la atención sobre un tema tan relevante hoy. Nuestra esperanza es que esta serie sea positiva, esclarecedora e inclusiva; compartiendo historias globales de un espíritu humano sin igual, luchando desde los lugares más oscuros y la oportunidad de que nos entendamos mejor a nosotros mismos ya quienes nos rodean».

El nieto de Isabel II asume el reto de contar su propia experiencia, ya que es consciente de que su ejemplo puede ayudar a otras personas. «Si el espectador es capaz de comprender el dolor, e incluso la experiencia, entonces podremos salvar vidas y centrarnos en la prevención y en una salida positiva», confiesa Harry en la ficción. Para la elaboración de la serie, el equipo ha trabajado con expertos en la materia «ya que tenemos una gran responsabilidad en hacerlo bien. En este proceso, hemos investigado cuántos estudios sobre enfermedades mentales se han realizado y que no están al alcance del público en general y nosotros los vamos a dar a conocer».

Hace unos años, fue el propio príncipe quien confesó haber sufrido depresión, tras la repentina muerte de su madre, Diana de Gales. Él tenía entonces doce años. «Hablar del problema y exteriorizarlo me ayudó a entenderlo y a mejorar. Me di cuenta de que hablar de mi propia experiencia me hacía pertenecer a un gran club donde no estaba solo», relató. Es posible que a los sectores más tradicionales de la sociedad británica no les guste la actitud abierta y cercana del duque de Sussex, pero su capacidad para conectar con la gente no parece tener límites y es lo que hace que se sitúe en segundo lugar de popularidad dentro de la familia real británica, detrás de la reina. Su compromiso para hablar sobre la salud mental y, lo que es más importante, su empatía natural al rededor del tema, es la esencia de esta docuserie.

Experiencia Invictus

El contacto con los veteranos que participan en los juegos Invictus que anualmente se celebra en Canadá fue determinante para la decisión de Harry en volcarse en ayudar a personas con enfermedades mentales. Por eso, cuando conoció a Oprah Winfrey y descubrió que también ella compartía esa pasión por la salud mental no dudaron en producir la serie. A partir de ahí comenzaron las reuniones para seleccionar el equipo creativo detrás del proyecto que estará dirigido por Kahane Cooperman, quien produjo también «The Daily Show with John Stewart» en EE UU. «Queda aún mucho camino por recorrer. Lo que aprendí y sigo aprendiendo en el ámbito de la salud mental, la enfermedad mental y la autoconciencia es que todos los caminos conducen a nuestro bienestar mental, a cómo nos cuidamos y cuidamos de los que nos rodean», concluye. Harry ha pasado muchos años trabajando con comunidades del Reino Unido y de toda la Commonwealth para romper el estigma que rodea a estos transtornos.