“Me invitó José María Manzanares a la corrida y fui a verle. En aquel entonces era el más. Yo vi a mi ‘’gordo’’ que tenía la manera y se la estaba poniendo. Levantó la mirada. Cuando la suya se cruzó con la mía, no sé qué me entró por el cuerpo”, relataba Isabel Pantoja a su compañera en la isla, Mónica Hoyos.

Al terminar la corrida, acudió a su hotel para felicitarle. Pantoja cuenta que cuando les presentaron él la conoció al instante. “Estaba recién duchado, esa cara de no me puedo aguantar. Moreno, esos ojos, esa camisa de seda natural que todavía lo tengo. Y una foto en la mano de sus hijos. Me dijo ‘Tú eres la Pantoja’, le respondí que sí y me dijo que aún era más guapa en persona. Me enseñó a sus hijos y le expliqué que yo ya les conocía”, contaba la artista.

“Era tal felicidad y tan perfecto todo. Era todo. Y todo no se puede tener. Era la felicidad completa y eso no existe. Yo la he tenido, yo la he vivido. Era la persona que más he querido y amado en mi vida”. Además, la artista reveló que antes de morir le prometió a Paquirri que no volvería a casarse y que moriría siendo su vida.