Maribel Verdú se pone romántica y rompe su regla de oro con su marido, Pedro Larrañaga

Maribel Verdú lleva la discreción por bandera y son muy escasas las veces que levanta el halo de secretismo que rodean sus pasos. Especialmente si con ello puede mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, hay ocasiones que bien merecen la pena saltarse su propia norma y gritar a los cuatro vientos que está enamorada. Y es que su relación con Pedro Larrañaga, a pesar de ser una de las más discretas, también ha tenido hitos de romanticismo en público que sus fans agradecen con creces. Así ha vuelto a suceder.

La actriz se ha puesto melosa con su marido, con el que celebró el pasado mes de septiembre sus bodas de plata, tras 25 años casados. Ahora que están a punto de cumplir el año 26 formando equipo y siendo una de las parejas más consolidadas, han querido demostrar que el amor se riega a diario y que en los pequeños gestos está el secreto de su inquebrantable unión. Así lo ha hecho ahora la intérprete, que ha querido felicitar con profundo amor a su esposo en su 56 cumpleaños.

Maribel Verdú y su romántica felicitación a su marido

No son comunes las fotos del matrimonio en momentos relajados en las imágenes que comparte Maribel Verdú en sus redes sociales. Prefiere que este canal sea una ventana a sus proyectos profesionales y no tanto una vía por la cual conocer detalles de su intimidad. Aun así, hay momentos en los que merece la pena levantar este celo y dejar constancia de lo mucho que quiere a su marido, como así ha hecho con un mensaje que ha robado suspiros a propios y extraños y una fotografía que demuestra la fuerte unión que han logrado establecer.

“Feliz cumpleaños, vida mía. La suerte de encontrarte en mi camino. Solo quiero seguir mirándote así”, le dedica Maribel Verdú a Pedro Larrañaga como acompañamiento a una preciosa fotos de una romántica cena. Una en la que se citó con otros amigos durante la última convocatoria realizada por sus amigos de Tacha Beauty, pero en la que parecía que estuviesen solos. Al menos ella tan solo tenía ojos para su amado, a quien mira con profundo amor y orgullo. Un instante único que quedó retratado y que sirve como prueba de lo mucho que se aman.