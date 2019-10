Tranquilo y muy contento. Así se encontraba Camilo Blanes cuando le transmitieron el contenido del testamento de su padre, abierto en la notaría de Benito Martín Ortega, en Torrelodones. Se esperaba su presencia en la lectura del documento, pero decidió no acudir personalmente, dicen que por recomendación de su representante, y enviar en su lugar a dos abogadas del despacho que le representa, Lintons, que se encargan de todos sus trámites legales relacionados con la herencia. LA RAZÓN fue uno de los primeros medios en descubrir que Camilo Jr. era el heredero universal de su progenitor, cosa que se cumplió ayer. Ahora lo que se espera es que de el permiso para que se celebre el homenaje que pospuso hace semanas.

Puestos al habla con los que fueran hombres de confianza del finado, Eduardo Huervos y Cristobal Hueto, nos aclaran que, aparte de las tres propiedades inmobiliarias, los chalets de Torrelodones y Las Rozas, y el amplio piso de Marbella, habría una cantidad cercana a los dos millones de euros en cuentas bancarias, unos cuatrocientos mil anuales en derechos de autor, joyas y muchos efectos personales con un gran valor sentimental. Además, dos sociedades, una de ellas inactiva, y la otra con una cantidad indeterminada de fondos. En total, se estima que el cómputo global tiene un valor superior a los siete millones.

Museo en Alcoy

Parece ser que el único pero que pone Blanes es que el albacea propuesto por Camilo, quien fuera su administrador y hombre de confianza, Hueto, no elija a su libre albedrío los efectos personales del artista que engrosarían el futuro museo que Alcoy quiere dedicarle. Una persona cercana a Lourdes Ornelas, la progenitora del millonario heredero, deja entrever que «Camilo Jr. y su madre desean estar presentes cuando el señor Hueto decida qué piezas se donarán al ayuntamiento alcoyano para montar el museo. Porque él también quiere quedarse con determinados efectos de su padre...». Hueto nos pide que «respetéis que no me extienda, porque me ha recomendado mi abogado que guarde». Las dos partes prefieren no entrar en discusiones, y José Muro, representante de Blanes, asegura que este no concederá ninguna exclusiva, aunque muchos lo dudan porque está recibiendo sustanciosas ofertas para participar en programas. Al igual que Lourdes, a la que podríamos ver muy pronto en el «Deluxe».

La intención del heredero es vender, por lo menos, dos de las propiedades, la de Las Rozas y la de Marbella, y, en principio, conservar la de Torrelodones, que tantos recuerdos le trae. No le ha gustado la reaparición de su ex novia Christina, con la que mantuvo un tórrido romance en 2007, con unas fuertes declaraciones a la revista «Pronto», en las que desvela cómo eran sus relaciones sexuales. Es su único amor conocido en España. A principios del 2018 se casó en México con una suiza, de la que se separó en unos meses, y fue su padre quien tuvo que hacerse cargo de los gastos del divorcio.