Carmen Borrego corta para siempre a Belén Ro: “Ya no es mi hermana”

Ya ha pasado tiempo desde que Belén Rodríguez cortó lazos con “Sálvame”, y por lo visto, para siempre. Tras hacerse público que prestó dinero a Kiko Hernández, la periodista se enfrentó con algunos de sus antiguos compañeros, y la tensión alcanzó cotas tan altas que incluso amenazó con emprender acciones legales contra ellos. Entre sus enemigos se encuentra también Carmen Borrego, una de sus más íntimas amigas y a la que consideraba una hermana. Sin embargo, después su distanciamiento, parece que no hay posibilidad de una reconciliación, tal y como ha manifestado la hija de María Teresa Campos.

Ahora, a Carmen Borrego le han hecho llegar unos mensajes en los que Belén Rodríguez se burlaba de su aspecto físico cuando todavía eran amigas, unas burlas que han herido profundamente a la colaboradora de “Sálvame”. “¿Para ti, sigue siendo tu hermana?”, le ha preguntado Jorge Javier Vázquez, a lo que la malagueña ha respondido con contundencia: “No”.

El presentador ha querido seguir tirando del hilo, y ha preguntado a Carmen Borrego si volverá a serlo algún día. Una vez más, la tertuliana se ha mostrado tajante: “No, ya no. Ya van muchas, esto ya sí que no...”.

Belén Rodríguez FOTO: UAT GTRES

La amistad entre Carmen Borrego y Belén Rodríguez ya es historia, pero no es la hija pequeña de María Teresa Campos el único “cadáver” que la periodista ha dejado por el camino en su guerra contra “Sálvame”. Kiko Hernández también señaló que no podría volver a perdonar a su examiga después de todo lo acaecido, e incluso el mismísimo Jorge Javier Vázquez se mostró de lo más crítico con ella.

“Recibí un mensaje que únicamente cogí el móvil y le dije ‘Belén, vete a la mierda’. Y ella no solo con eso sino que el mensaje que me envió fue todavía peor y la bloqueé”, explicó el de Badalona, antes de sentenciar que “en este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida”.