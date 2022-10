Carmen Borrego hace las maletas y huye del conflicto con su hijo

Carmen Borrego ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la semana del mundo del corazón. El miércoles protagonizaba una de sus exclusivas más polémicas y sonadas donde hablaba de su hijo y su nuera Paola, que van a convertirse en padres por primera vez. El conflicto llegaba cuando se filtraban unos audios de la mujer de su hijo criticando a todo el clan Campos y ahí estallaba la bomba. La hija de María Teresa Campos ha vivido estos días como unos de los peores de su vida y la polémica con su hijo le ha llevado al límite. Por eso, este fin de semana, ha decidido hacer las maletas junto a su marido y poner tierra de poner medio para desconectar y ver el problema desde lejos.

La hija de María Teresa Campos se ha ido con José Carlos a la playa, lejos de Madrid y de su familia, y ha protagonizado un tierno posado romántico junto a su marido, su mayor refugio en estos momentos tan complicados. Carmen Borrego apararece en la fotografía abrazada a su gran amor y así titulaba la foto: “Siempre a mi lado !!!Te quiero”. El post ha generado muchísimos comentarios, tanto positivos como negativos por la actitud que ha tenido con su hijo y lo que ha sucedido entre ellos y su nuera. Pero algunos de sus compañeros han comentado mostrándole su apoyo en estos momentos tan complicados, como es el caso de la presentadora Adela González, con quien mantuvo un pequeño enfrentamiento esta semana tras perder los papeles, o Miguel Frigenti.

Después de unos días muy convulsos y derrumbarse en directo, Carmen Borrego ha tomado la decisión de no hablar más del tema por la decepción que siente en estos momentos. Y, es que, aunque daría la vida por su retoño, también considera que él debería de pensar en ella en estos momentos. “Mantengo que mi hijo está por encima del mundo, pero mi vida también es importante. Respeto su vida pero él también tiene que respetar la de los demás. Ya para mí no todo vale. Mis hijos tienen una edad y tienen que saber mmi vida y protegerme, al igual que yo les he protegido”, sentenció.