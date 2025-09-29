Carmen Maura y su historia con las Islas Baleares: del origen de su familia a su vinculación con una dinastía

Este lunes, Carmen Maura se sentará en el plató de 'El Hormiguero' para hablar de 'Vieja Loca', su nueva película que llega a los cines el próximo 10 de octubre. En esta cinta, que se mueve entre el terror y el suspense, interpreta a Alicia, una mujer senil cuya presencia desata una auténtica pesadilla para el protagonista, encargado de cuidarla por petición de su exnovia.

Más allá de la promoción de su nuevo trabajo, lo cierto es que Carmen Maura guarda una conexión muy especial con las Islas Baleares, concretamente con Mallorca. Lo que muchos no saben es que la actriz es bisnieta de Bartolomé Maura y Montaner, un reconocido grabador y pintor mallorquín de finales del siglo XIX. Bartolomé, además, era hermano del político Antonio Maura, quien llegaría a presidir el Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII.

Un legado familiar con nombre propio

La actriz descubrió estas raíces mallorquinas al comenzar su carrera, y según ha contado en varias ocasiones, sus primeros papeles no siempre fueron bien recibidos por los sectores más conservadores de su familia. Aun así, se ha mostrado orgullosa de su linaje artístico.

Bartolomé Maura no fue solo un pintor notable: fue también director artístico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y su trabajo como grabador calcográfico dejó una huella en sellos y billetes de toda una época. Por si fuera poco, Carmen Maura también estuvo casada con un mallorquín: el abogado Francisco 'Xisco' Forteza Pujol, perteneciente a una de las familias más influyentes y acomodadas de Baleares.

Aunque el matrimonio terminó en 1970, dejó una marca profunda en la vida personal de la actriz. Tras el divorcio, Forteza obtuvo la custodia de los hijos que tuvo con Maura, llevándolos a vivir a las Islas Canarias, lo que supuso un distanciamiento doloroso para la intérprete. Años después, Carmen ha hablado abiertamente de esa etapa como una de las más duras de su vida.

Francisco Forteza falleció en Madrid en 1995, mientras que la actriz continuó construyendo una carrera imparable. Aunque comenzó en el mundo del espectáculo a finales de los 60, fue en los años 80, de la mano de Pedro Almodóvar, cuando alcanzó el estatus de leyenda del cine español. Hoy, además de ser una de las actrices más reconocidas y queridas del país, sigue sorprendiendo al público con cada nuevo proyecto.