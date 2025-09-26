'El Hormiguero' despide septiembre y recibe octubre con cuatro invitados de honor

La remontada del Barça de Flick en Oviedo no impidió un día más que 'El Hormiguero'sea el programa más visto de la televisión. Con una fidelidad que supera el 40%, la entrevista anoche al actor Álex González registro un 14.5% de share y una media de 1.707.000 espectadores. Antes de que el galán madrileño se sentase en el plató de las hormigas más famosas de la televisión, Pablo Motos reveló los cuatro invitados de la semana que viene, con la que el programa de Antena 3 cerrará el mes de septiembre y dará la bienvenida al otoño con octubre.

Los invitados de la semana en 'El Hormiguero'

El lunes, todo un tótem de la industria cinematográfica española. La ganadora de 4 Goyas, Carmen Maura, regresa al plató de 'El Hormiguero' para presentar 'Vieja Loca', su nuevo largometraje que llega a los cines este próximo viernes 10 de octubre. Al día siguiente, otro gran actor hará acto de presencia en espacio líder de la televisión en España. Luis Zahera presenta la serie de Netflix, 'Animal', que llega el viernes 3 de octubre en el que veremos al intérprete gallego ponerse bajo la piel de un veterinario rural afectado por la crisis del campo y que tiene que irse a la ciudad a buscarse la vida y poder pagar las facturas.

El miércoles y primer día de octubre, Vicente Vallés será el invitado que amenice la gala del ecuador de la semana. El presentador líder de los Informativos de la noche presenta su nuevo libro 'La caza del ejecutor', además de analizar la actualidad política y social de España durante su entrevista con Pablo Motos. Por último, el jueves turno de la cantante Gloria Estefan. La artista cubana regresa a España para ser la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital.