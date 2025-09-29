Ana Rosa Quintana sufre un percance estilístico que crispa sus nervios

Ana Rosa Quintana madruga muchísimo para estar lista a tiempo frente a las cámaras cada mañana. Su compromiso con la audiencia de ‘El programa de Ana Rosa’ le obliga a lucir divina en cada una de sus puestas de largo, aunque su intención no es tanto dar lecciones de estilo o perpetuar su buen hacer a la hora de elegir indumentaria, sino mantener al público informado y denunciar lo que sufren muchos españoles a día de hoy. Aun así, este lunes se habla, y mucho, del percance que ha sufrido con su indumentaria.

El look de este lunes de la presentadora le ha jugado una mala pasada, aunque no el percance no ha estado exento de chanza y humor. Lejos de llevarse las manos a la cabeza y buscar responsables del entuerto, ha preferido ponerle una sonrisa a lo acontecido. Al menos sí en redes sociales, donde el programa ha compartido un simpático vídeo con su estrella echando mano al humor para describir lo incómoda que se siente con su atuendo.

El percance estilístico de Ana Rosa Quintana

La presentadora entiende que sus outfits son importantísimos para lanzar contundentes mensajes o para reforzar las ideas que desea transmitir en momentos oportunos. De ahí que confié en los consejos de su equipo de vestuario y estilistas para ponerse frente a las cámaras. Eso sí, esto conlleva sus riesgos. Así lo ha descubierto este lunes 29 de septiembre minutos antes de dar comienzo su programa de Telecinco y como ha querido mostrar a sus fieles a través de las redes sociales con un simpático vídeo que ha hecho las mieles de sus seguidores.

“Hoy Ana Rosa ha tenido problemitas de última hora”, adelantaban desde ‘El programa de Ana Rosa’ mediante un clip viral en Instagram. Un vídeo en el que uno de sus estilistas le pregunta qué le ha sucedido en su prueba de vestuario y el motivo por el que su atuendo no se ajusta a su anatomía como se había previsto: “Dice Mamen que no puedes andar y que te has peleado con ella, ¿qué ha pasado?”, le preguntan mientras ella accede al plató con serias dificultades para moverse con la falda larga en color blanco que habían elegido para ella.

El equipo de estilistas trataba de ayudar a Ana Rosa Quintana a que se sintiese cómoda con dicha prenda, cuya raja en el centro no le permitía la movilidad ni el margen de soltura que ella esperaba para ponerse frente a las cámaras: “Luego estate cuatro horas y media embutida, que parezco la funda de un paraguas”, confesaba la presentadora con mucho humor, despertando las risas de sus compañeros en plató. No quedaba ahí, pues después había que hacer “un apañín” y coserle un botón de su blusa, que despertó nuevas quejas de la jefa: “Es que no puedo respirar”. No había tiempo para cambios de última hora, comenzaba el programa y la actualidad manda.