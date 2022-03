Las 72 horas de Victoria Federica en la Semana de la Moda de París

Convertida en una auténtica influencer, los últimos estilismos de Victoria Federica lucidos en París, donde desde el lunes se celebra la Semana de la Moda, se han convertido en virales. Desde el pantalón sastre con plumas hasta el outfit que la unió con los Beckham, cada publicación en sus redes sociales se convierte en noticia de los medios de todo el mundo.

Stories de Victoria Federica. FOTO: @vicmabor

Con 21 años, la hija de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar se ha convertido en una “fija” del front row, junto a las grandes estrellas del cine, la cultura y la moda, de la Paris Fashion Week. El pasado lunes llegaba al epicentro de la moda junto a su padre.

Hace casi un año de aquella imagen suya junto a su progenitor, quien forma parte del órgano de administración de Loewe, propiedad del grupo LVMH en el desfile de Alta Costura de Dior. Fue poco antes de hacer públicas sus redes sociales y de comenzar su exitoso camino como influencer. La maison ha vuelto a contar esta semana con su presencia para la presentación de su colección Otoño/Invierno 2022-2023, una entrega futurista que fusiona detalles deportivos con los sellos distintivos de la marca.

Para esta ocasión, Victoria de Marichalar optó por un top corto de borreguito, pantalones anches de traje beige con tiras atadas al tobillo y una chaqueta en tono crudo de tipo Bar, la clásica silueta con la que Christian Dior impuso el New Look en los 50. Completaba el estilismo con su bolso Lady Dior de color burdeos, pendientes dorados, collar de eslabones finos y el pelo recogido en una coleta alta. Su imagen no tardó en colapsar las redes.

A la salida del desfile de Dior, la influencer compartía una impactante imagen al posar junto a Rihanna. La intérprete de DIamonds y fundadora de Fenty Beauty, cuyo estado de embarazo ya no se puede ocultar, posaba junto a Victoria para un íntimo selfie de recuerdo, que Victoria aderezó con la frase “Paris, qué ganas te tenía!✨❤️”.

Desde que fichara por la agencia Soy Olivia, a la que pertenecen también otras influencers como Gracy Villarreal o María García de Jaime, la sobrina del rey Felipe VI se ha convertido en la chica de moda con casi 125 mil seguidores observando cada uno de sus pasos.

Victoria Federica y su padre, Jaime de Marichalar, en el desfile de Dior en París, el año pasado. FOTO: Zabulon Laurent/ABACA GTRES

Por la tarde coincidió con Gala González en el legendario Café de la Paix, situado frente a la Opera Garnier, donde Chanel suele realizar sus desfiles. Las dos influencer se pidieron, según la revista ¡Hola! un par de ensaladas de la casa (corazón de lechuga romana, aguacate, gambas, guacamole con tofu, huevos de codorniz y pomelo, aliño de Yuzu y aceite de trufa blanca) y un sandwich club de pollo a la francesa, tomate, lechuga, huevo y bacon, que acompañaron con agua y vino blanco.

No se saben más detalles de los desfiles a los que acudirá Victoria de Marichalar, aunque no sería descartable que este viernes asistiera junto a su padre al desfile de Loewe en la capital francesa.