Simon Dorante-Day, el supuesto hijo ilegítimo del Rey Carlos III que quiere llevarle a juicio

La muerte de la Reina Isabel II sigue acaparando titulares y buena parte de la atención de millones de ciudadanos en el mundo. En medio de las despedidas y homenajes que los ciudadanos británicos están llevando a cabo, el foco se ha dirigido hacia el testimonio de un hombre australiano que asegura ser el hijo ilegítimo del ahora Rey Carlos III. Se trata de Simon Dorante-Day, quien, además, ha enviado sus condolencias a la familia real inglesa por el fallecimiento de la que, según él, fue su abuela.

El australiano cuenta también que, en el pasado, envió una carta a la Reina Isabel II con la esperanza de que la leyera. En la misiva le pedía que mediara con su hijo, el entonces príncipe de Gales, para que se sometiera a una prueba de ADN que demostrara su relación. “El primer pensamiento sobre su muerte fue tristeza. Además, no hay respuesta a la carta que le escribí y esa ventana de oportunidad se ha cerrado”, lamenta ahora en declaraciones a “News 7″.

Aun así, Simon Dorante-Day no se rinde y se mantiene firme en su lucha por demostrar que el Rey Carlos III es su padre. “El juez me dijo que si regreso con las pruebas bien selladas, no hay razón para denegar una solicitud para una prueba de ADN, y Carlos y Camilla tendrán que responder eso”, avisa sobre la posibilidad de llevar al monarca a los tribunales.

Si su testimonio resultara ser cierto, supondría un tremendo escándalo para la Corona británica, puesto que el australiano se convertiría en el primogénito oficial del Rey Carlos III y, por tanto, en el heredero al trono, en lugar del príncipe William.