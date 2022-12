El Rey Felipe y la Reina Letizia, separados en Año Nuevo

Miles de familias se reunirán en las próximas fiestas navideñas para disfrutar juntos de estas fechas tan señaladas, pero otros tantos se ven obligados a alejarse de sus seres queridos por razones laborales, como es el caso del Rey Felipe VI. Aunque sí podrá cenar con la Reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en Nochebuena, tendrá que recibir el año nuevo a varios kilómetros de distancia de ellas.

El monarca estará ese día en Brasil, en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a otros jefes de Estado que también han confirmado su asistencia, como los de Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Guinea-Bissau, Portugal y Timor Oriental.

El Rey Felipe VI FOTO: MICHAEL REYNOLDS EFE

“Vanitatis” ha publicado que el vuelo del Rey Felipe VI saldrá desde la base de Torrejón de Ardoz a la 1 de la madrugada, y teniendo en cuenta el tiempo que tarda en llegar desde Zarzuela, se tendrá que dar mucha prisa si quiere comerse las tradicionales doce uvas con la Reina Letizia y sus hijas. Lo que está claro es que no podrán comer juntos en el Día de Año Nuevo, aunque el jefe de Estado regresará a España el día 2 de enero y podrá reunirse con su familia para celebrar el Día de Reyes.

Aunque el 6 de enero la Familia Real se dejará ver en los actos organizados por la Pascua Militar, es tradición que por la tarde acudan a casa de Jesús Ortiz, el padre de la Reina Letizia, para comer el típico roscón de reyes. Estos últimos años no han podido reunirse a consecuencia de la pandemia de coronavirus, pero no hay motivo conocido para que en esta ocasión no pueda llevarse a cabo su cita familiar.