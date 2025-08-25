Eva Sannum, ex del Rey Felipe VI, contraataca: “Estoy contenta de no convertirme en reina”

La figura de Eva Sannum siempre despertará interés entre los españoles, pues a punto estuvo de convertirse en nuestra reina. Su noviazgo con el, por aquel entonces, príncipe de Asturias le hizo gozar de una popularidad inusual hace ahora 25 años, cuando acudió a la boda del príncipe Haakon de Noruega con la princesa Mette-Marit. Habían sonado con fuerza rumores de romance para el ahora Rey Felipe VI, pero no fue hasta que acudieron al enlace real juntos cuando estalló la noticia bomba: nuestro heredero estaba enamorado.

Este lunes se cumplen 25 años de esa fecha historia, el 25 de agosto de un cuarto de siglo atrás, cuando Felipe decidió dejar de ocultar su amor por la modelo noruega. Pero su relación fracasó y no superó la importante prueba que supone el tiempo. Se conocieron en Madrid en 1996, pero lograron ocultar su romance. No se anunció de forma oficial su romance y pronto desapareció del mapa. Tan discreta fue su llegada a Zarzuela como también su salida y es que adoptó un perfil público bajo. Se le pusieron millones de euros sobre la mesa para que hablase, pero prefirió callar.Pero ahora ha decido hablar.

Las confesiones de Eva Sannum 25 años después

En conversación con el periódico noruego ‘Aftenposten’, la modelo ha querido hacer una aproximación a cómo vivió aquellos años convulsos en los que en España todos hablaban de ella. Abrió camino a la actual Reina Letizia, siendo su antecesora y casi estuvo de ocupar su lugar en el trono patrio al lado del Rey Felipe VI. Pero ahora que echa la mirada atrás, no se arrepiente demasiado de lo vivido, tampoco de lo que pudo haber sido. “Llevo muchos años evitando usar esa vieja historia. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención”.

El príncipe Felipe y Eva Sannum, en la boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette Marit.Aleksander Nordahl / Dagbladet / All Over Press / © KORPA25/08/2001OSLO *** Local Caption *** 250801: Royal Palace Oslo:HRH Crownprince Haakon and HRH Crown Princess Mette-Marit dancing while Eva Sannum is talking to Crown Prince FelipePhoto: Aleksander Nordahl / Dagbladet /ALL OVER PRESS Norway (POOL) Aleksander Nordahl GTRES

Aun así, esta vez ha decidido sincerarse sobre aquel capítulo destacado de su vida. Lo hace desde la serenidad que ofrece la distancia y el haber formado una familia de la que está orgullosísima. Ahora vive en Oslo, junto a su marido Torgeir Vierdal, con el que ha tenido dos preciosos niños, que ahora tiene 10 y 13 años. Trabaja siendo su propia jefa, al levantar una agencia de publicidad, además de compartir su experiencia y sabiduría con otros a través de conferencias centradas no solo en publicidad y comunicación, también en imagen y salud mental. Es quizá por esta plena vida que al echar la mirada atrás no siente nostalgia: “Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina”, sentencia.

La relación entre Eva Sannum y el hijo del Rey Juan Carlos y la reina Sofía no logró superar la prueba que supone el tiempo. Pero el obstáculo que hizo imposible lo suyo no fueron sus diferencias personales, sino las presiones externas a las que tuvieron que enfrentarse. Ella no era vista con buenos ojos por su pasado como modelo, teniendo campañas publicitarias muy sensuales que no gustaban en Casa Real. Tampoco el hecho de ser extranjera le hacía ganar puntos. Esto le hizo toparse con un muro imposible de escalar, algo que le hace sentirse homóloga de Meghan Markle. La duquesa de Sussex también lo ha pasado muy mal al enamorarse del príncipe Harry y no ser bien recibida por su familia: “Venir de algo completamente diferente, formar parte de una familia tan especial… como muchos han señalado, tal vez Harry debería haberle informado sobre eso”.

“Nunca quise que se pensara que echaba de menos aquella vida, o que quería sacar provecho de algo que marcó, sin duda, mi pasado y mi presente”, asegura ahora Eva Sannum, que se hace una idea de lo que la “gente piensa que probablemente me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador, es una vida llena de limitaciones”. Una jaula dorada en la que no quiso entrar, por mucho que estuviese enamorada del ahora Rey Felipe VI, que años después encontró el amor en la periodista Letizia Ortiz, ahora Reina Letizia.