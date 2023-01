Un nuevo dolor de cabeza para el príncipe Andrés

Tras el terremoto provocado por la polémica docuserie de Netflix «Harry y Meghan» y de «Spare», las memorias del príncipe Harry, surge un nuevo quebradero de cabeza para los Windsor. En especial para el príncipe Andrés. El motivo: Virginia Giuffre, la mujer que acusó al duque de York de abusos sexuales cuando era menor de edad, acaba de firmar un acuerdo con una editorial para publicar sus memorias. Un libro que podría ver la luz antes de la coronación del Carlos III, el próximo 6 de mayo.

Giuffre, de 39 años, presentó una demanda civil contra el hijo favorito de la fallecida Isabel II que se resolvió el año pasado con el pago de una importante suma de dinero (unos 14,3 millones de euros) sufragado por la propia reina y el entonces príncipe Carlos. Con este acuerdo no solo se zanjaba el enfrentamiento judicial sino que además se suponía que la demandante no hablaría en público durante unos años.

Virginia Giuffre FOTO: Bebeto Matthews AP

El acuerdo, según la prensa británica, no parecía incluir un pacto completo de confidencialidad. Giuffre «accedió a no decir nada [pero] ella está en condiciones de escribir un libro». Según «The New York Post», ya ha cerrado un acuerdo para publicar uno. El representante de Giuffre ha guardado silencio respecto a esta información y tampoco ha trascendido el nombre de la editorial que se hará con los derechos. Un nuevo obstáculo para el duque defenestrado y apartado de la Casa Real británica.

Reapertura del caso

Con el acuerdo alcanzado hace un año por el duque de York y Virginia Giuffre, el hermano de Carlos III pretendía recuperar el veto impuesto por la soberana y volver a ser un «miembro activo» de La Firma. Pero, ahora, la prensa británica asegura que el príncipe estaría dispuesto a reabrir el caso. ¿A qué se debe el cambio? Giuffre ha retirado una demanda por difamación que había interpuesto contra el abogado y profesor estadounidense Alan Dershowitz al reconocer que podía haber cometido un error al identificarlo y acusarlo de abusos. Este letrado podría estar asesorando al duque. Según los tabloides, el duque de York ha consultado con sus abogados la posibilidad de Giuffre se retracte de las acusaciones que lo implicaron en el «caso Epstein», al ser acusado directamente por Virginia Giuffre.

Según las mismas fuentes, el hijo de Isabel II y el duque de Edimburgo habría reunido algo más de 11 millones de euros para iniciar un nuevo proceso en los tribunales.

Otro de los motivos que habrían propiciado el cambio es que Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, ha dado por primera vez una entrevista televisiva en Estados Unidos tras ser condenada por varios delitos sexuales por un tribunal de Nueva York. En esa intervención ha asegurado que «no recuerda» la reunión del príncipe Andrés y Virginia Giuffre y sostiene que nunca los presentó. Además, defiende que la famosa foto de los dos juntos en Londres «es falsa».