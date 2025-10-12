"Qué guapa estás, Leonor": el día que la Princesa de Asturias recibió un piropo en el besamanos del Día de la Hispanidad

La Princesa Leonor debutó en el Desfile Militar del 12 de octubre, junto a sus padres, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, en 2014. Estaba a punto de cumplir 9 años y en ese primer evento de la Fiesta Nacional la acompañaba también su hermana, la Infanta Sofía.

Marcó el inicio de su presencia pública en actos de especial relevancia, un aprendizaje más del protocolo institucional, al tiempo que simbolizó su integración como heredera al trono. Desde entonces, su participación ha evolucionado. En 2018 se sentó por primera vez a la derecha de su padre, ejerciendo plenamente como Princesa de Asturias.

Los Reyes, junto a sus hijas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, presiden el desfile militar, en el acto central del Día de la Fiesta Nacional larazon

Ya en 2023, la Princesa Leonor debutó como militar, luciendo el uniforme de dama cadete tras su ingreso en la Academia General Militar, y presidió junto a sus padres el acto central del Día de la Hispanidad. En 2024 se cumplieron diez años de su primer desfile, tiempo en el que ha consolidado su protagonismo y madurez en las celebraciones oficiales.

En ese debut como militar, apenas dos meses después de su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza para iniciar su formación castrense como dama cadete del Ejército de Tierra, lució el uniforme de diario caqui de la academia, con la boina de color rojo granate y la insignia de la Academia.

Desfile de las Fuerzas Armadas, 12 de Octubre Fiesta Nacional. Presidido por los reyes Felipe VI y Letizia y la princesa de Asturias, Leonor, con su uniforme militar. Asisten Pedro Sanchez, Alberto Nuñez Feijoo, Santiago Abascal. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 12 10 2023 © Alberto R. Roldán La Razón

La anécdota más comentada, y viral en redes sociales, de aquel 12 de octubre de 2023, ocurrió durante el tradicional besamanos en el Palacio Real, cuando la princesa Leonor se encontró con uno de sus compañeros cadetes de la Academia Militar de Zaragoza. El joven, Miguel Reinoso Lozano, le comentó: "Qué guapa estás, Borbón".

Este simpático gesto sonrojó a la Princesa, que respondió con una tímida sonrisa. El Rey Felipe VI reaccionó ante el inesperado comentario con una sonrisa muy natural y una mirada cómplice a su hija. La escena fue captada por los fotógrafos y reporteros, convirtiéndose así en un momento viral.

Este domingo 12 de octubre de 2025, la Fiesta Nacional estará de nuevo presidida por los Reyes Felipe VI y Doña Letizia. La Familia Real estará al completo, con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. El evento principal será el tradicional desfile militar que comenzará a las 11:00 horas en el Paseo del Prado, con la participación de casi 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad. El desfile terminará con una recepción en el Palacio Real a la que está previsto que asistan alrededor de mil invitados de diversos ámbitos, entre ellos políticos y culturales.