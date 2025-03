Agrio debate sobre Leonor y la denuncia de las imágenes filtradas en Chile: lo que opina Griso, Lequio o Rossi

La polémica está ahí y hay opiniones para todos los gustos. Hay quienes ven con buenos ojos que Casa Real Española haya emprendido acciones legales contra la policía de Chile por la difusión de imágenes de la princesa Leonor. El hecho de ser imágenes captadas por cámaras de seguridad de un centro comercial provoca controversia y disparidad de posiciones. También hay quienes han criticado este paso de la institución, señalando incluso a la Reina Letizia como artífice de este paso, como así mantiene Antonio Rossi desde el programa ‘Vamos a ver’.

Hay dos versiones enfrentadas. Por un lado, están los responsables del centro comercial que se amparan en los “fines periodísticos” a la hora de filtrar las imágenes a los medios. Por otro lado, estarían los responsables de la seguridad de la hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, que consideran la propagación de estos vídeos como un atentado contra su privacidad, de ahí que hayan puesto la correspondiente denuncia. A la espera de que la justicia chilena se pronuncie y se vea a quién se da la razón en este conflicto de intereses, son muchos los que han plasmado su particular opinión.

La princesa Leonor de Borbón (c) y demás tripulantes del buque escuela español Juan Sebastián de Elcano saludan al zarpar este domingo, en el muelle Prat, del puerto de Punta Arenas (Chile). El buque escuela español Juan Sebastián de Elcano zarpó en dirección a Valparaíso, en la costa central central chilena. Paul Plaza Agencia EFE

Animado debate por las imágenes polémicas de la princesa Leonor

Todos quienes opinar sobre lo sucedido. En el citado programa de Telecinco, Antonio Rossi señala a la Reina Letizia como posible instigadora de que se tomasen acciones legales. Dice que este movimiento lleva su sello personal. Su compañera Sandra Aladro ve la acción como “desproporcionada” y fuera de la lógica. Lo mismo que mantiene Alessandro Lequio, que tilda esto como “una metedura de pata total”, algo que se volverá presumiblemente en su contra. El conde italiano ve que esto tan solo hará que crezca el interés por la princesa y eso haga que más medios y profesionales de la información sigan sus pasos.

Pero desde la Casa Real Española tenían claro que lo sucedido en Chile con la heredera al trono patrio es “una conducta inadmisible” y que “no vale todo” en el ejercicio de la información periodística. Y es que señalan que la protagonista estaba en una actividad privada dentro del centro comercial Zona Franca, en Punta Arenas. Algo que, en ojos de Susanna Griso, “es ilegal”. La presentadora de ‘Espejo Público’ entiende la necesidad de frenar los pies a aquellos que han cogido carrerilla en esta materia.

El hecho de que las imágenes sean filtradas desde el control de cámaras del centro comercial a los medios ha sido muy mal visto. No es el contenido que muestra, que en sí es cero polémico, sino la forma en la que ese material gráfico ha sido obtenido lo que ha molestado a Zarzuela. Algo que la presentadora entiende a la perfección, subrayando de que esta maniobra no entra en la legalidad de la práctica periodística.

Leonor portando la bandera en Montivideo Casa Real

“Esta acción supone una infracción de la normativa vigente en materia de protección de datos en Chile (también en España)”, informan desde el gabinete de comunicación de palacio. En ‘Espejo Público’ ha habido un animado debate, pues no todos opinaban como su presentadora. Por ejemplo, Gema López tiene sus dudas sobre si se habla de “legalidad o cesura”. Lo mismo cree Laura Fa o Rubén Amón, que señalan que las imágenes carecen de relevancia, que no hacen daño a la princesa Leonor o la monarquía española y que esto ha generado una polémica innecesaria. También entienden que “si no hay precedentes, pues bien, que haya un precedente”. Es decir, que a partir de ahora el resto tendrán cuidado al saltarse las normas con la heredera, pues ya se sabe que pueden iniciar acciones legales para protegerla.