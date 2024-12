Así será el discurso navideño de la Reina Leonor cuando herede el trono

Este martes 24 de diciembre es Nochebuena, por si alguien anda despistado, y se espera que a las 21:00 horas, como marca la tradición, el Rey Felipe VIofrezca su discurso navideño. Lleva ya diez años haciéndolo y seguramente nos acompañe durante muchas Navidades más, aunque gracias a la magia que supone la Inteligencia Artificial su hija, la princesa Leonor, ya le ha tomado el relevo. En un futurible momento en el que ocupe su trono y las funciones de representación del Estado en calidad de Reina, la primogénita de la Doña Letizia será la encargada de desear buenas fiestas a los españoles, darle ánimos a aquellos que peor lo están pasando y demostrar el compromiso que tiene con su pueblo y la estabilidad de las instituciones que velan por él.

El estilo de la Princesa Leonor al cumplir 19 años. Gtres

Al menos eso es lo que se cree que dirá, pues ya está pululando por las redes sociales un vídeo de la princesa Leonor dando tan relevante discurso. No es ella en realidad, es fruto de las artes de la Inteligencia Artificial, capaz de hacer con asombroso realismo que parezca que ella misma está sentada junto al árbol de Navidad, en el despacho de palacio, mirando a cámara y dando su primer discurso de Nochebuena. Los más impacientes no han querido esperar a conocer cómo sería este momento clave en su futuro como Reina, por lo que han preguntado al Chat GPT cómo podría ser.

Pero no solo cuáles serían las palabras elegidas por la futurible soberana ante tan importante reto, sino incluso también qué estilismo elegiría para colarse en los hogares de los españoles para desearle lo mejor en estas fiestas. La IA asegura que se decantará por un look formal, dado la solemne ocasión y que optaría por “un vestido o un conjunto que combine respeto por la tradición con toques modernos, a la altura de su juventud”. Un traje de chaqueta sería ideal, opción a la que recurre mucho su madre cuando quiere marcar la diferencia entre un acto de trabajo y otro más de postín.

La Princesa Leonor con traje azul. Gtres

Desde esta herramienta basada en IA, se describe este “momento histórico y lleno de simbolismo”. Lo hace destacando que la princesa Leonor se presentará al público de manera “formal y cercano a la vez”. Demostraría sus dotes, pero primaría el deseo de ganarse la confianza de sus súbditos y mostrarse como una figura cercana y accesible. Como ya hace su padre, el Rey Felipe VI, y ya hacía su abuelo, el Rey Juan Carlos, la heredera al trono velará por la “solemnidad y el respeto hacia las tradiciones, pero también la cercanía con el pueblo”. No faltarían en su discurso referencias “emocionales y reflexivos” en los que se incentiven los valores familiares, de unión y solidaridad. También menciones a las víctimas de las catástrofes que han impactado la opinión pública de esos últimos 12 meses, como sería en este caso una referencia a las familias afectadas por la destructiva DANA que asoló Valencia. No se queda ahí, pues Chat GPT no descarta que “podría destacar la necesidad de trabajar juntos para superar las dificultades y mantener la cohesión social”. Sería un gran paso destacar esto en público y “marcaría un momento simbólico de transición general en la monarquía española, como reflejo de la voluntad de la Casa Real de seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos”.