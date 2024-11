La princesa Leonor “se vuelve loca en una discoteca” de Pontevedra

La prensa extranjera lleva muchos años fijando su atención en la Familia Real Española. No solo los estilismos de la Reina Letizia despiertan expectación más allá de nuestras fronteras y su matrimonio con el Rey Felipe VI atrae interés. También tienen una creciente popularidad sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que poco a poco se van convirtiendo en mujeres que persiguen sus metas y sueños, sumando hitos en su formación académica y militar. Pero no todo en su vida son responsabilidad institucionales y tareas de representación de la Corona, pues también son adolescentes con sus propias inquietudes y necesidades de ocio. Así lo va dejando cada vez más claro la princesa de Asturias, que una vez más protagoniza titulares por sus salidas nocturnas, pero quizá pocos tan jugosos como el que ha aparecido este miércoles en la prensa holandesa: “La princesa Leonor se vuelve loca en una discoteca”, reza ‘Royalty’ para detallar cómo fue la última fiesta de la heredera al trono español.

El estilo de la Princesa Leonor al cumplir 19 años. Gtres

La primogénita de los Reyes ha dejado ya muy claro su compromiso con su destino y desde que es una niña se ha formado para ocupar el trono que está llamado a defender. Pero no deja de ser una adolescente que necesita sus momentos de esparcimiento y diversión, como una joven más, pese a la pesada carga que sostiene en sus hombros. Han sido varios los planes de ocio privados de los que ha gozado la princesa Leonor en los últimos tiempos, desde salidas nocturnas, rutas gastronómicas, escapadas con amigos o viajes a otros rincones del mundo. No todos ellos logran trascender a los medios, pues desde Casa Real se blindan al respecto escudándose en que estas actividades forman parte de la agenda privada de la princesa. Ellos tan solo informan de la esfera pública, la agenda oficial. En esa en la que nada se decía sobre la fiesta que disfrutó y que ha llegado a oídos de la prensa holandesa.

Pero parece que a la Reina Letizia no le hace demasiada gracia que su hija salga últimamente tanto con sus amigos, ya sea de fiesta o de viaje, por los riesgos que esto entraña. Al menos eso es lo que se apunta desde el señalado medio: “Aunque su madre prefiere verla de otra manera, a la princesa Leonor le encanta bailar y disfrutar haciéndole en su tiempo libre”, sostienen. Y es que son conocedores de cómo su estancia en la Escuela Naval de Marín le ha abierto las puertas a una inusual libertad de la que no ha gozado hasta ahora, ni en su internado en Gales donde cursaba el Bachillerato Internacional, ni tampoco en la Academia Militar de Zaragoza donde comenzó su formación castrense el año pasado. Estar lejos de palacio no le había permitido disfrutar tanto de su propio tiempo como hasta ahora: “Ha empezado a explorar la vida social en Pontevedra”, afirman.

Es más, el medio ‘Royalty’ mantiene que cada vez es más común encontrarse con la princesa Leonor fuera de las instalaciones de la Escuela Naval de Marín: “Sorprende periódicamente a los vecinos con sus visitas nocturnas”. Tanto, que ya lo cuentan como si se tratase de una rutina, algo factible teniendo en cuenta que los fines de semana son de libre disposición para los guardiamarinas como ella: “Visita con sus amigos varios bares y suele ir a una discoteca que cierra a las 6 de la mañana. Ella también estuvo allí este fin de semana”, deslizan desde los Países Bajos, que incluso cuenta con un vídeo de la hija de Felipe y Letizia en el citado local en una de sus salidas nocturnas. Eso sí, no se ve nada que justifique ese titular en el que afirman que “se vuelve loca en una discoteca”.