Una falsa princesa Leonor estafa miles de euros a decenas de víctimas

La princesa Leonor es una figura que cada vez despierta más interés, al ver cómo poco a poco va cumpliendo hitos que le acercan al trono. La heredera del Rey Felipe VI goza de muy buena popularidad, lo que supone un atractivo para los amigos de lo ajeno, como así ha vuelto a suceder, cuando se le ha suplantado la identidad en las redes sociales. Y es que la intención de hacerse pasar por la primogénita de la Reina Letizia es simplemente estafar a víctimas que creen estar hablando con la mismísima princesa. No les resultaba extraño que tan ilustre personalidad se pusiese en contacto con ellos a través de TikTok y otras plataformas. Tampoco que la futura reina de los españoles les solicitase una gran cantidad de dinero, con la promesa de devolverles el doble de lo prestado. Como cabría esperarse, no volvieron a ver ni un euro y, para su sorpresa, descubrieron que su interlocutora no era precisamente el futuro de la monarquía en España.

Ejemplo de perfil falso de la princesa Leonor Redes sociales

Así han surgido numerosos perfiles falsos tras los que se asegura que está la princesa de Asturias, aunque obviamente no es así, como así ha publicado ‘El País’. Destacan que los vídeos que se publicaban en dichas cuentas eran generados mediante las artes de la Inteligencia Artificial, que hacen creer que la hija mayor de los Reyes les está hablando directamente: “Soy la princesa Leonor, el tiempo de registro es solo de 24 horas. Registre su nombre a través de mi perfil de TikTok”, supuestamente decía. Así, se invitaba a todo aquel que lo desease a ayudar económicamente a la princesa Leonor, que nunca estaba satisfecha con la cantidad recibida y siempre solicitaba una aportación mayor. Fueron muchos los que cayeron en la trampa.

Cabe destacarse que los miembros de la Familia Real española han decidido, por el momento, no hacerse perfiles personales en las redes sociales. Tan solo poseen cuentas oficiales que gestionan desde su gabinete de comunicación y que sirven para informar de sus actividades oficiales, así como hacer anuncios urgentes y comunicados de relevancia. Con ello, todo perfil en TikTok que diga ser la princesa Leonor, debería tenerse en cuarentena. Especialmente si te exigen ingresos de elevadas sumas de dinero para ayudarla económicamente en sus quehaceres, como si le hiciese falta ir pidiendo personalmente unos euros. Sobre todo, en Latinoamérica, donde se han concentrado el mayor número de víctimas, como así destacan desde la citada publicación.

Ejemplo de perfil falso de la princesa Leonor Redes sociales

Así le pasó, por ejemplo, a Carlos Aguilar, quien ha detallado a Telecinco cómo se materializó el timo. La ilusión le hizo creer que ganaría 100.000 dólares con tan solo hacer un ingreso de 400. No sospechó que hubiese truco. En su caso, se topó con un perfil de la supuesta princesa Leonor en Facebook y quiso “felicitarla porque iba a ser la futura reina”. Su grave error fue dar su nombre y su teléfono de contacto, con la esperanza de que la heredera pudiese escribirle un WhatsApp si le apetecía. Más tarde, se puso en contacto con él un supuesto secretario de la princesa que “decía que había sido beneficiario de una ayuda y que me iba a tener en un envío que se iba a dar a través de una transferencia”. Eran 100.000 dólares, qué suerte la suya así de la nada, y solo tenía que pagar 400 dólares de gestión: “La duda que yo tuve fue que en el momento que yo le pregunté a él cómo ellos iban a hacer el trámite a mi cuenta, me dijo que no había ningún problema y que ellos se encargaban”. Por fortuna, en el último momento se echó atrás y salvó sus ahorros: “No llegué a mandar el dinero, porque cuando le pregunté la dirección y las personas para hacer el trámite supuestamente legal me dio una dirección de República Dominicana”. Sospechoso. No para todos, pues hay muchas víctimas.