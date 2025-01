Así será la felicitación de la Princesa Leonor al Rey Felipe VI en el día de su 57 cumpleaños

Hace 57 años nació Don Felipe VI. El Rey de España está hoy de celebración y ha comenzado el día con tres audiencias oficiales en el Palacio de La Zarzuela. En primer lugar ha recibido a las dos últimas promociones del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado; a continuación a una representación de la Real Academia de Jurisprudencia y y Legislación de España, de su Fundación y de los participantes en la jornada "Felipe VI: una década de reinado"; y por último, al comité organizador de los actos conmemorativos del 1.200º aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, "Murcia 1.200".

Muy sonriente y de con mucho humor, Don Felipe VI ha recibido esta mañana las felicitaciones de la Prensa en la puerta del Palacio de La Zarzuela. Muy cercano con los medios de comunicación, el Rey de España ha respondido con humildad tras ser preguntado sobre cómo le han sentado los 57 años. "Eso no lo puedo decir yo... Bien", ha expresado el Jefe de Estado.

Don Felipe VI, muy sonriente en el día de su 57 cumpleaños Gtres

Además, tal y como ha desvelado Don Felipe VI, a primera hora de la mañana todavía no recibido la llamada de sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, para felicitarle "porque es muy temprano y no he podido hablar todavía, pero ahora veré todo". La heredera al trono, que se encuentra inmersa en la travesía de Juan Sebastián ElCano, tendrá que felicitar a su padre por "mensaje" según ha explicado e Rey de España a la Prensa.

Con la tarde libre

Tras haber finalizado sus respectivos actos oficiales esta mañana, los Reyes tienen liberadas sus agendas hasta la semana que viene. Se desconoce cuáles son los planes que tiene Don Felipe VI para celebrar su 57 cumpleaños, pero no sería de extrañar que celebrase con Doña Letizia esta fecha tan especial en la intimidad. Este año, al igual que en 2024, el Jefe de Estado soplará las velas sin la compañía de sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, ya que ambas se encuentran en el extranjero inmersas en sus estudios. Por un lado, la heredera al trono está embarcada en la travesía de San Sebastián ElCano, el barco con el que recorrerá durante los próximos siete meses más de ocho países; por otro, la benjamina de la Familia Real está cursando el último curso de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales.