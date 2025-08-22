Máxima de Holanda, pillada en mitad de sus vacaciones por las islas griegas

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, han tenido que interrumpir sus vacaciones privadas para hacer acto de presencia a consecuencia de los incendios que están asolando nuestro país. Un imprevisto que no les ha sucedido, por ejemplo, a sus homólogos y buenos amigos, los reyes de Holanda, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, quienes continúan sus días de disfrute en Grecia.

Y poco o nada les importa ya que siempre que pisan este paraíso les llueven las críticas por distintos motivos, mientras todos tratan de conseguir más detalles o imágenes que den pistas sobre cómo se lo están pasando realmente en sus días de asueto. Una tarea difícil, pero nunca imposible. Y es que se acaba de conseguir una imagen inédita de la soberana y una de sus hijas desembarcando tras una jornada en alta mar. El revuelo está asegurado.

La familia real holandesa, aún de vacaciones

Son muchos los royals que han puesto final a sus viajes y han regresado a sus palacios para comenzar a atender compromisos en la agenda oficial. Es el caso de Dinamarca o Reino Unido, como también sucederá en breve con los españoles. Pero no en los Países Bajos, donde sus soberanos continúan entregados de lleno al disfrute que les ofrecen las islas griegas. No será hasta el próximo mes de septiembre cuando hagan las maletas para regresar a la tediosa rutina, por eso están aprovechando al máximo la semana y poco que les queda en el paraíso.

Pero unas nuevas imágenes de sus vacaciones están causando furor en su país y también más allá de sus fronteras. Unas instantáneas publicadas por ‘Histoires Royales’ en las que se puede ver a la reina Máxima de Holanda y la princesa Ariane desembarcando en la isla de Spetses. No están solas en su periplo por una de las islas más exclusivas de la región, pues les acompañaba en brazos de la princesa su perro Mambo. Una estampa atípica, familiar, en la que madre e hija están relajadas, alejadas del foco, creyéndose seguras en sus vacaciones de miradas indiscretas, permitiéndose incluso pasear descalzas sin protocolo alguno. ¡Son vacaciones!

El relax también es evidente en sus atuendos. La reina Máxima de Holanda demostró que su apuesta por los colores vivos no solo se da en los grandes eventos públicos, también en sus momentos privados. Le encantan los colores, de ahí su vivo vestido de estampado geométrico a modo de caftán. Lo acompañó con un capazo de crochet blanco y un sombrero a juego. Su hija, por su parte, se decantó por un minivestido en color blanco con cuello halter de la firma Missoni. Una oportunidad de oro para demostrar su propia personalidad más allá del foco mediático y bajo el control que supone el protocolo en sus actos públicos.