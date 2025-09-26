El Bribón de Don Juan Carlos domina el Mundial de 6 Metros: Titia asciende al podio provisional El barco

Oyster Bay se convirtió este jueves en escenario de emociones a flor de piel en el penúltimo día del Campeonato del Mundo de 6 Metros. Tras dos horas de espera en tierra por las tormentas torrenciales que cruzaban la bahía, la flota tomó finalmente la salida bajo un viento del sur variable, que osciló entre 6 y 20 nudos, obligando a las tripulaciones a desplegar toda su pericia y reflejos en cada maniobra.

El protagonista indiscutible volvió a ser el Bribón, patroneado por el Rey Juan Carlos, que sigue demostrando que la experiencia y el descaro pueden combinarse a la perfección sobre la cubierta. Con un tercero en la primera manga del día y dos victorias consecutivas en las siguientes, el barco español consolidó su liderato, dejando una ventaja de cuatro puntos sobre el Titia, dirigido por Mauricio Sánchez-Bella. El Titia, con tres segundos puestos, ascendió del cuarto al segundo lugar de la general, confirmando que la lucha por el podio está lejos de resolverse.

La jornada también tuvo su protagonista estadounidense: el Sprig, un histórico diseño de Clinton H. Crane con 95 años a sus espaldas, patroneado por Greg Stewart. El equipo local celebró su primera victoria parcial en un Mundial, un triunfo simbólico que honra la herencia de este emblemático barco y su tradición en la vela de alta competición.

Fue un día maratoniano para todas las tripulaciones, que regresaron a puerto ya entrada la noche tras disputar tres mangas exigentes, con condiciones de viento cambiantes y desafiantes. Sin embargo, la sensación general fue de satisfacción: las pruebas garantizaron la validez del campeonato y la posibilidad de aplicar el descarte, factor que ha comprimido aún más la clasificación y mantiene la tensión de cara a la jornada final.

El Mundial de 6 Metros concluirá mañana (madrugada del sábado en España) con las dos últimas regatas, en las que cualquier error o acierto podrá ser decisivo. Mientras tanto, Rey Juan Carlos y el Bribón disfrutan de su momento, entre estrategia y camaradería, dejando claro que la experiencia y la pasión por la vela siguen siendo un sello inconfundible del monarca español.

En Oyster Bay, la emoción navega con viento en popa y el espectáculo no ha hecho más que empezar: las cartas están echadas y el desenlace promete ser tan intenso como el día que acaba de concluir.