Hamilton emociona a sus seguidores hablando de los problemas de su perro Roscoe: "Estoy a su lado"

Lewis Hamilton ha compartido públicamente la delicada situación de Roscoe, su bulldog inglés de 12 años, que permanece hospitalizado tras sufrir una grave neumonía. En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, el heptacampeón del mundo explicó que el animal está sedado, conectado a soporte vital y en coma después de haber sufrido una parada cardíaca.“Roscoe contrajo neumonía de nuevo y está luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles, y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma”, relató.

Visiblemente afectado, el piloto pidió a sus seguidores que mantuvieran a Roscoe en sus pensamientos y oraciones. “Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo”, confesó, antes de añadir: “Estoy a su lado y quiero agradeceros las oraciones y el apoyo”. Hamilton anunció además que había decidido cancelar su participación en los test de neumáticos de Pirelli en Mugello, en la Toscana italiana, para permanecer junto a su perro en estos momentos críticos.

Adoptado en 2013, Roscoe se ha convertido en un compañero inseparable para Hamilton, acompañándolo en viajes, entrenamientos y fines de semana de Gran Premio. Su popularidad es tan grande que cuenta con una cuenta de Instagram gestionada por el propio piloto, con más de 1,3 millones de seguidores, y ha llegado a protagonizar sesiones fotográficas e incluso portadas en revistas como Vogue.

Las imágenes compartidas por Hamilton muestran a Roscoe intubado y recibiendo cuidados intensivos, una situación que conmovió a miles de personas. El piloto explicó que su perro volvió a sufrirneumonía y que, durante una revisión médica, su corazón llegó a detenerse, aunque los veterinarios lograron reanimarlo. Los bulldogs ingleses suelen presentar problemas respiratorios debido a su fisonomía, y Roscoe ya había superado una neumonía en abril, aunque esta recaída es considerablemente más grave.