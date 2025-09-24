El príncipe Constantino de Grecia y Madelyn Cline: las pistas de su posible incipiente relación

El príncipe Constantino de Grecia, hijo de Pablo y Marie-Chantal, podría estar comenzando una incipiente relación con una conocida actriz de Hollywood. El nieto de la reina Ana María, considerado como uno de los royals más apuestos, ha sido pillado paseando de la mano por una avenida de Manhattan con Madelyn Cline, protagonista de la serie "Outer Banks".

Pistas del romance

Según el portal "DeuxMoi", la pareja habría sido pillada disfrutando de un romántico paseo por la avenida Madison. Lo cierto es que los fans de la supuesta nueva pareja de Hollywood llevan siguiéndoles la pista unos días y la hermana del príncipe Constantino, Olympia de Grecia, subió una fotografía de Madelyn Cline a redes, desatando aún más los rumores sobre este incipiente romance.

El príncipe Constantino y su madre, Marie-Chantal de Grecia Gtres

Si finalmente se confirma este romance, sería la primera relación del hijo de Pablo y Marie-Chantal tras su ruptura con la modelo Brooks Nader, la joven que ha sido relacionada sentimentalmente con Carlos Alcaraz en las últimas semanas tras ganar el US Open de Nueva York.

Quién es Madelyn Cline

Madelyn Cline es una de las actrices más populares del momento. A sus 28 años, cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la gran pantalla como "Sé lo que hicisteis el último verano". La intérprete acumula más de 16 millones de seguidores de Instagram, entre los que se encuentra el príncipe Constantino y su hermana Olympia.

En lo que respecta a su vida sentimental, Madelyn Cline mantuvo en el pasado una relación Chase Stokes, su compañero en la serie "Outer Banks". Además, también fue relacionada con el cómico Pete Davidson, ex de Kim Kardashian y Ariana Grande, en 2023.