Patricia Conde comparte su insólito encuentro con un oso salvaje en Alaska: "Es increíble, qué maravilla"

La presentadora Patricia Conde ha protagonizado un momento tan inesperado como fascinante durante la grabación de "Cazadores de imágenes", el programa del influencer Gotzon Mantuliz que actualmente se rueda en Alaska. Acompañada por Gotzon Mantuliz y por el fotógrafo de naturaleza Rafael Fernández, Conde se adentró en un entorno salvaje con la intención de documentar la vida animal. Lo que no imaginaba era que se toparía, a escasos metros, con un oso pardo (también conocido como grizzly) en plena jornada de pesca. El imponente animal apareció entre la vegetación y se sumergió en el río, concentrado en atrapar los salmones que remontaban la corriente.

La reacción de Mantuliz, quien bromeó diciendo «¡Haciendo nuevos amigos allá donde vamos!», reflejó el asombro y la emoción del momento. Por su parte, Rafael Fernández, fotógrafo del equipo, logró capturar imágenes que inmortalizarían este encuentro único con la vida salvaje. El instante fue tan impactante que la propia Patricia Conde apenas pudo contener el asombro y, con la voz entrecortada en un susurro nervioso, exclamó: «¡Está aquí! ¡Es increíble, es increíble!».

La presentadora se mantuvo quieta, de espaldas al oso y sin movimientos bruscos, consciente de que la calma era la mejor herramienta para evitar cualquier alteración, lo que permitió a sus compañeros aprovechar la oportunidad y retratar la escena desde una cercanía pocas veces alcanzada.

El rodaje de "Cazadores de imágenes" en Alaska tiene como objetivo documentar escenas de la fauna local en su hábitat natural. El equipo está registrando situaciones reales que muestran el comportamiento de distintas especies, entre ellas el oso pardo, uno de los animales más representativos de la región.

El encuentro de Patricia Conde con el oso se emitirá en próximas entregas de "Cazadores de imágenes". En ese capítulo se incluirán tanto las imágenes registradas por el fotógrafo Rafael Fernández como las intervenciones de los presentadores, con el oso pardo en plena actividad de pesca de salmones en un río de Alaska.