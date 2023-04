Don Juan Carlos, de visita: los detalles del viaje menos deseado por Zarzuela

Lo avanzábamos en exclusiva hace un mes en LA RAZÓN: el Rey Juan Carlos confirmaría su regreso a España después de Semana Santa. Y así ha sido. El pasado lunes, el periodista Fernando Ónega daba la primicia del viaje del monarca a Londres y Sanxenxo, y, horas después, era Susana Grisso quién lo confirmaba con un mensaje que le llegaba desde Abu Dabi. La presentadora, íntima amiga de María Zurita, mantiene contacto telefónico con Don Juan Carlos y ya aseguró que puede regresar cuando quiera.

El Gobierno prefirió desmarcarse asegurando que el asunto sólo compete a Casa Real mientras desde Zarzuela negaban que ese viaje fuera a producirse este fin de semana y que, en todo caso, habría un encuentro previo a llegar a Galicia entre el Emérito y Felipe VI, dejando claro que a la Coronación de Carlos III, pese a lo anunciado desde Buckingham Palace, solo irán los actuales reyes. La táctica del Emérito de filtrar sus planes ha provocado un tsunami difícil de manejar en plena campaña electoral, que le ha dejado a los pies de los caballos. El aparato gubernamental se ha puesto en marcha para pararle los pies filtrando informaciones como la publicada en «El País» bajo el siguiente titular: «Una ONG británica acepta 10 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito». Esta noticia ha enfadado a don Juan Carlos, ya que esos fondos ya fueron investigados y las pesquisas archivadas, por falta de soporte documental, por la Fiscalía del Tribunal Supremo. El enfado de Don Juan Carlos es máximo y es imprevisible su reacción.

La información que manejábamos, publicada hace un mes, es que el Emérito volvería a España el próximo mes de mayo para entrenar y regatear en Sanxenxo con el objetivo de optar a ganar la Copa de España y su tercer Mundial de vela 6M. Todo indica que Don Juan Carlos adelantó, de manera unilateral, sus planes. El motivo podría tener que ver con la cercanía de su viaje con la celebración de los comicios del 28 de mayo. La regata se celebra en Sanxenxo del 19 al 21 de mayo y se le habría trasladado que su presencia sería muy inoportuna en los últimos días de la campaña electoral y que podría regresar en junio para participar en la Copa de España, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio en las Rías Baixas. Esta propuesta es inaceptable para el patrón del Bribón que esgrime que necesita más tiempo para entrenar. El sueño de Don Juan Carlos es levantar la Copa de España.

Otra pista del difícil momento que atraviesa la relación entre Don Juan Carlos y Felipe VI es la no asistencia de Don Juan Carlos y Doña Sofía a uno de los eventos reales más importantes del siglo: la coronación del monarca inglés que tendrá lugar en la Abadía de Westminster de Londres, el próximo 6 de mayo, notificada 48 horas después de filtrarse el retorno de Juan Carlos.

Salta por el aire

A la espera de que se calmen las aguas y se autorice su vuelta, el posible pacto al que habían llegado padre e hijo para que Don Juan Carlos pudiera regresar con frecuencia a España, a partir del mes de mayo para regatear en las Rías Baixas, parece haber saltado por los aires. Confirmar esta información no es tarea fácil. Existe un tácito pacto de silencio que ha acallado a todas las fuentes que solían dar pistas.

Eso explica que Pedro Campos, su anfitrión y compañero de regatas, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, no derrochen como antaño confidencias con los periodistas que nos interesamos por los planes del Emérito. Guardan silencio para evitar que se trunque su deseo de regresar con frecuencia a España. Si todo va bien, y nada o nadie lo impiden, Juan Carlos de Borbón vendría una vez al mes a Galicia durante los próximos 6 meses, coincidiendo con el calendario de regatas del Real Club Náutico de Sanxenxo, puerto de atraque del Bribón.

El Rey Don Juan Carlos sale a bordo del Bribon 500 en la segunda jornada de las regatas de Sanxenso, a 21 de mayo de 2022, en Vigo (España). REGATAS;REY;JUAN CARLOS PRIMERO;BRIBON;21 MAYO 2022 Europa Press 21/05/2022 Europa Press Europa Press

Y esa discreción, impuesta y aceptada en beneficio de una causa mayor, también explicaría que se haya caído de la lista de invitados a la ceremonia de coronación de Carlos III. A cambio, Don Juan Carlos tenía previsto acudir a un almuerzo privado con Carlos y Camila en Clarence House el próximo martes, día 18. Un encuentro del que no tienen constancia las fuentes diplomáticas consultadas por las agencia Efe y Europa Press. Y que podría truncarse en la actual coyuntura. Aunque el Emérito no tiene limitaciones para viajar a cualquier lugar del mundo, a excepción de su país, se pretende que este encuentro con Carlos de Inglaterra en su domicilio londinense, no tenga mayor trascendencia que el de un almuerzo privado entre parientes lejanos. Esta visita, en la que podrá felicitar personalmente a los reyes de Inglaterra y disculparse por no poder asistir a la ceremonia de coronación, podría tener mucho que ver con la participación de su Bribón en el Mundial y en el que parte como gran favorito. El rey Don Juan Carlos tiene previsto aterrizar a finales de agosto en Inglaterra y permanecer durante más de diez días en Reino Unido, por lo que es lógico que en su almuerzo con Carlos III se ultimarían detalles de logística y seguridad necesarios para su viaje a la isla de Wirth. La tormenta mediática está servida.