Dos narcos, detenidos a las puertas de la casa de Amalia de Holanda tras ser amenazada

Este viernes han sonado todas las alarmas y la preocupación se ha instalado en el palacio holandés. La vida de la heredera al trono, la princesa Amalia de Holanda, está en peligro. Ya ha sido amenazada de muerte con anterioridad, lo que le obligó a abandonar su hogar y a su familia, para refugiarse en Madrid, bajo el amparo de la Familia Real española. Pero este fin de semana los nervios de la familia se han crispado, cuando dos individuos, identificados por las autoridades como “traficantes de cocaína” han sido vistos merodeando el apartamento en el que vive la princesa en Ámsterdam. Dos personas que fueron interceptadas por la policía después de recibir una llamada de alerta de los guardaespaldas personales de Amalia, tal y como han adelantado desde el diario alemán ‘Bunte’.

Los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda junto a sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane Gtres

“La policía quería que los dos hombres salieran con ellos del edificio, pero ellos se negaron. La situación se volvió un poco incómoda, con un tenso altercado y forcejeo entre los hombres y la policía”, habla un testigo al citado medio, destacando los angustiosos momentos que se vivieron a las puertas de donde vive la hija del rey Guillermo y la reina Máxima de Holanda. Un episodio que ha traído al presente el miedo que han vivido en un pasado muy reciente, cuando el pasado verano de 2021 la mafia dedicada al narcotráfico fijase su objetivo en la princesa Amalia, amenazando con secuestrarla.

Una banda criminal organizada que puso en peligro su vida, encontrando en Zarzuela el amparo necesario, como así confesó el propio Monarca al agradecerle al Rey Felipe VI que acogiese a su ahijada en su seno: “El año pasado las circunstancias obligaron a mi hija Amalia a vivir en Madrid. Desde allí pudo continuar sus estudios en la Universidad de Ámsterdam. Esto fue posible gracias a los amables esfuerzos de muchos de sus compatriotas y de usted mismo –refiriéndose a Don Felipe- Una conmovedora demostración de amistad en un momento difícil. Me gustaría agradecerle a usted y a todos los que ayudaron a organizar esto”, agradecía el pasado mes de junio en un encuentro entre ambos en suelo holandés.

El Rey Felipe VI derrocha complicidad con Amalia de Holanda en los Juegos Olímpicos de París Gtres

De siempre se ha hablado de la estrecha relación entre el Rey Felipe VI y su homólogo, el rey Guillermo de Holanda. También ha sido evidente en muchas ocasiones las buenas migan que han hecho la Reina Letizia y Máxima. Pero no solo delante de las cámaras en sus duelos de estilo y visitas oficiales, también en la intimidad, cuando se necesita a un amigo a quien pedir ayuda. Así lo hicieron con la princesa Amalia, al verse amenazada por una banda de narcotraficantes muy peligrosos. Un miedo que lleva persiguiendo a la familia desde hace tres años y que este viernes se ha reavivado con la intercepción de dos narcotraficantes en el edificio en el que vive la heredera al trono holandés. Tras un tenso encontronazo con la policía, después de llamar la atención de los guardaespaldas, han sido identificados y la seguridad de la protagonista no se ha visto comprometida. No obstante, el miedo no se lo quita del cuerpo aún.