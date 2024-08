Harry y William: ¿reunión real en Nueva York?

El príncipe Harry se embarcará en un viaje en solitario a la ciudad de Nueva York el próximo mes, al mismo tiempo que su hermano, el príncipe William que acudirá como anfitrión en la Cumbre Earthshot.

El duque de Sussex, que en septiembre cumplirá 40 años, "estará en la ciudad para promover una serie de sus patrocinios e iniciativas filantrópicas", confirmó un portavoz a DailyMail.com. El viaje tendrá lugar durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana del Clima, esta última del 22 al 29 de septiembre.

Allí podría coincidir con su hermano mayor, el príncipe William, de 42, como asistente a la tercera Cumbre anual de Innovación del Premio Earthshot, que se llevará a cabo en el mítico hotel The Plaza, el 24 de septiembre. Aunque aún no ha confirmado, sí estuvo el pasado año.

Durante el viaje de Harry, "participará en compromisos con African Parks, The HALO Trust, The Diana Award y Travalyst", según anuncia un portavoz del príncipe Harry. "Además, promoverá el trabajo de The Archewell Foundation, la organización sin fines de lucro que cofundó con su esposa Meghan Markle, la duquesa de Sussex", añade.

Nadie espera que después de dos años sin hablarse ambos príncipes queden en ningún momento. La última vez que hablaron fue en septiembre de 2022, con motivo del funeral de su abuela, la reina Isabel II. La ruptura entre los dos hijos de Carlos III y la fallecida Diana de Gales es prácticamente definitiva. Hace unas semanas, la prensa británica publicaba de fuentes cercanas a Kensington que ni siquiera William tiene pensado invitar a su hermano el día de su Coronación.