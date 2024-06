El cumpleaños más complicado del príncipe William: su padre y Kate, enfermos, y sin relación con Harry

El príncipe William cumple hoy, 21 de junio, 42 años. El heredero al trono británico vive momentos complicados desde que a su padre, Carlos III, y a su esposa, Kate Middleton, les fuera diagnosticado cáncer. Ha sido la gota que ha colmado el vaso del infortunio, desde que se rompiera definitivamente la relación con su hermano, Harry de Inglaterra. Una ruptura que vino motivada por la polémica entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey así como la posterior publicación de las memorias, "Spare", del menor de los hijos del monarca, y en las que no salía muy bien parada la familia real británica.

El príncipe William nació el 21 de junio de 1982. Hijo del entonces príncipe de Gales y Lady Di, su nacimiento se convirtió en un acontecimiento internacional, acaparando desde ese momento toda la atención mediática. Su madre, la princesa Diana, fue la mujer que más portadas acaparó en la prensa de corazón y eso hizo que sus hijos, William y Harry, también fueran, y siguen siendo, objetivo de los papparazzis.

El fatal accidente de Diana de Gales, en París, en agosto de 1997, no hizo más que acrecentar la mala relación de William con los medios. No le gustaba que le persiguieran, ni que le atribuyeran novias, ni que se hablara de él, algo difícil perteneciendo a La Firma. Sin embargo, la llegada de Kate Middleton a su vida, a la que conoció en la Universidad de St. Andrews, le dio estabilidad (algo que siempre añoró en su infancia) y el 29 de abril de 2011 se convertían en marido y mujer, pasando a ser duques de Cambridge.

Fruto de ese matrimonio nacieron George, Charlotte y Louis. Pero la "vida perfecta" sufrió un traspiés este año, con el anuncio de la enfermedad de cáncer tanto de su padre como de su esposa. Enfermedad que ambos siguen tratándose.

Esta mañana la princesa de Gales publicaba en el perfil de Instagram una emotiva foto del príncipe junto a sus tres hijos y el siguiente mensaje: "Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx"