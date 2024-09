El hermano de Kate Middleton agrade al príncipe Guillermo que le salvó la vida

Mañana 26 de septiembre llega a las librerías del Reino Unido “Meet Ella: The dog who saved my life” (“Conoce a Ella: el perro que salvó mi vida”, en español), la biografía de James Middleton, hermano de Kate Middleton, en la que narra como nunca antes cómo su mejor amiga de cuatro patas le ayudó a salir de la profunda depresión que sufrió y que le llevó incluso a plantearse el suicidio.

“Ya no vale la pena vivir la vida. Me siento suicida. Contemplo formas de morir para poder bajarme de la vertiginosa montaña rusa que me está enviando al borde de la locura. Camino de un lado a otro, pero no hay alivio por el tormento que siento en mi mente. Pensamientos oscuros me invaden. ¿Qué puedo hacer para detenerlos? Pienso en saltar desde el tejado ¿Quién me encontraría, un taxista que pase por allí?”, escribe el cuñado del príncipe Guillermo entre las páginas de su biografía, tal y como “The Daily Mail” ha publicado publicado por adelantado.

Fue entonces cuando se fijó en su fiel compañera Ella, que le miraba fijamente como si conociera los pensamientos que le pasaban por la cabeza, y gracias al can decidió dar un paso atrás: “Mientras camino, miro hacia abajo a través del tragaluz y veo los tiernos ojos de mi spaniel Ella mirándome. Como yo, está despierta toda la noche. Siente mi extraño y agitado estado mental. No se ha movido, sus ojos marrones siguen mirándome fijamente, conmovedores y suplicantes, y cuando mi mirada se fija de nuevo en la suya, mi cerebro se tranquiliza. En ese instante supe que no saltaría. ¿Qué le pasaría a Ella si yo muriera? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar sola en el apartamento a que alguien la encontrara?”.

James Middleton estará siempre agradecido a su perra Ella, que por desgracia falleció recientemente. Fue el dolor de su pérdida lo que le animó a escribir cómo su mascota le ayudó a superar su profunda depresión, aunque entre las páginas de su libro no solo da las gracias a la perra.

También reconoce que sus hermanas Kate y Pippa fueron esenciales de la misma forma a la hora de completar su recuperación, una ayuda fundamental que también vino del príncipe Guillermo. En una entrevista publicada en “The Times”, James Middleton se sincera ante Matt Rudd sobre la terapia familiar por la que tuvo que pasar, su privilegiada educación que considera “una pérdida de dinero” y el apoyo que le brindó el príncipe de Gales en uno de sus peores momentos.

De hecho, varios comentaristas y colaboradores televisivos británicos arrojan ahora la posibilidad de que, tras la publicación de su biografía, James Middleton puede tomar un papel más activo junto a los príncipes de Gales en su activismo por la salud mental, uno de los temas más importantes a cubrir en la agenda de Kate y Guillermo.