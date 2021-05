James Middleton publica fotos del día en que “desapareció” en la naturaleza para curar la depresión

“Han pasado exactamente 1255 días desde que me diagnosticaron depresión clínica, pero ese día aprendí sobre la salud mental y cómo es fundamental para la forma en que vivimos nuestras vidas”. Esta no es la primera vez que James Middleton, el hermano pequeño de la duquesa de Cambridge, confía en la lucha que lideró contra la depresión. Incluso concedió una entrevista al Telegraph sobre este tema en octubre de 2019. Pero el 12 de mayo aprovechó las redes sociales para volver, en imágenes, a un episodio muy particular de su enfermedad. En las fotos que publicó en Instagram se le ve desaliñado, con barba peluda, rodeado de sus cuatro perros en medio de un paisaje rocoso y nevado. Las imágenes fueron tomadas diez días después de que le diagnosticaran depresión.

“Desaparecí, metí a mis perros en mi coche y, sin decirle a nadie adónde iba, conduje hasta una parte salvaje y apartada del Distrito de los Lagos”, escribe James Middleton. Como una escena propia de la película Into The Wild , relata nadar en un lago helado, dar paseos solitarios por montañas nevadas y estar solo en una cabaña apartada, “tratando de calmar el alboroto en mi mente”. A través de esta publicación, James Middleton quiere resaltar los beneficios de la naturaleza en el bienestar mental.

“La naturaleza está en el corazón de nuestra salud psicológica y emocional”, explica. Todavía recuerda ese día que inmortalizó en imágenes. “Este momento con los perros en esta montaña nunca lo olvidaré”, dice. Grité a todo pulmón (como en las películas), lloré y absorbí todo lo que la naturaleza podía darme, lo que me dio la fuerza para afrontar la batalla que tenía por delante para superar mi depresión “.

Si está mejor hoy, el más joven de los Middleton sigue sin embargo muy atento a su salud mental y le da confianza mantener una estrecha relación con la naturaleza. “Otra estrategia es la apicultura, cuando estoy con mis abejas, es como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en lo que me preocupa”, escribe nuevamente. James Middleton publica regularmente fotos de sus perros que aún lo rodean, así como sus escapadas donde ahora a menudo lo acompaña también su prometida, la francesa Alizée Thévenet.