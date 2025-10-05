La Infanta Elena, feliz al recoger el Garbanzo de Oro en un pueblo segoviano

La infanta Elena recibió el sábado en Labajos, una pequeña localidad de la campiña segoviana, el Garbanzo de Oro de su Feria. Se presentó radiante, con su inseparable sombrero estilo panamá y un elegante traje pantalón en rosa empolvado. El pueblo de Labajos celebraba la VII edición de la Feria del Garbanzo y una multitud de vecinos y curiosos de otros municipios se congregaron en la plaza de la Constitución.

La infanta Elena, reconocida en la séptima Feria del Garbanzo de Labajos (Segovia) DIPUTACIÓN DE SEGOVIA Europa Press

Doña Elena se mostró agradecida al recibir el Garbanzo de Oro 2025 de manos de la alcaldesa Margarita Meroño. Mantiene una relación muy especial con Labajos desde hace cuarenta años por su amistad con la condesa de la Ventosa, Rita Allendesalazar y de la Cierva, considerada una de sus mejores amigas.

La aristócrata, viuda de José María Álvarez de Toledo, nació en 1958 y vive en Madrid, en el barrio de Chamberí, y posee una finca a dos kilómetros del pueblo de Labajos. La nobleza le viene de cuna. Su padre, José María Allendesalazar, conde de Montefuerte, fue jefe de protocolo de la Casa Real durante la Transición. Fallecido en 1983 de un infarto mientras preparaba un viaje oficial de los reyes. Su madre, María Isabel de la Cierva y Osorio de Moscoso, era nieta de los condes de Ballobar y de Garcíez.

De pequeña, Rita Allendesalazar montaba a caballo en el acuartelamiento de El Pardo. Fue allí donde se hizo amiga de la Infanta Elena. Ambas compartían el mismo profesor de equitación, el capitán Fernando Basaín.

La hermana de Felipe VI siempre es bien recibida en Labajos y para los vecinos se ha vuelto habitual verla tomando el aperitivo en alguna terraza del pueblo. Desde media mañana del sábado, celebraron la Feria del Garbanzo, gran escaparate de la gastronomía segoviana. A la entrega del galardón le siguió un cocido popular con la legumbre de la zona.

El estilismo de la Infanta Elena en Segovia. Gtres

Este domingo la Infanta visita junto a su hermana Doña Cristina otra localidad cercana a Madrid, Torrejón de Ardoz, donde pondrán el broche de oro a las fiestas populares de este municipio. Son las invitadas de honor en el homenaje a la bandera, que contará con un desfile aéreo y terrestre y la participación de la Patrulla Acrobática. Se trata de uno de los actos con mayor afluencia de público de la Comunidad de Madrid.

En el evento estarán presentes la Base Aérea de Torrejón, el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos y Ruedas, la Unidad Militar de Emergencias, la Brigada Paracaidista y la Patrulla Acrobática de Paracaidistas del Ejército del Aire entre otras unidades. El desfile tendrá lugar en torno a la Plaza de España de la localidad madrileña.