¿Preparan su boda en secreto Alejandra Rubio y Carlo Costanzia?

Desde el entorno de Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Costanzia, nos dejan entrever que su boda está más cerca de lo que se espera. ¿La están preparando en secreto, habrá exclusiva revisteril de por medio?

El italiano tiene muy claro que "queremos casarnos y tener más hijos", pero calla si ese enlace matrimonial se producirá a corto plazo. Sus palabras demuestran la consistencia de su noviazgo con la madre de su hijo, venciendo así a todos aquellos que no apostaban lo más mínimo por su relación sentimental.

Quien se muestra muy contenta ante la decisión de su hija y su yerno es Terelu Campos, que es muy tradicional y le gustaría ver casada a Alejandra lo antes posible.

El problema será arreglar los desafueros entre la madre de Carlo, Mar Flores, y su exmarido, para que ambos asistan a la ceremonia. Tampoco se puede decir que Mar tenga una relación cordial con su consuegra Terelu. Nunca se cayeron bien y ni compartir nieto les ha acercado favorablemente. Cuando visitan al bebé lo hacen por separado, jamás han coincidido bajo el mismo techo.

Mar Flores, directa contra Terelu Campos Europa Press

Por otro lado, a Carlo le es indispensable que en ese día tan especial esté presente su abuela paterna, una segunda madre para el, pero es bastante mayor y reside en Italia. En este sentido, ¿celebrarán la boda en España y habrá una segunda fiesta familiar en Italia?

A día de hoy, el cisma es absoluto. Reunir a las dos familias al completo es un imposible. Aquí nadie da su brazo a torcer y siguen los desencuentros,