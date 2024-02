Kate Middleton se muda con su suegro, Carlos III, para no competir en cuidados

La salud de la familia real británica está en boca de todos desde que a principios de año comenzase a jugarles una mala pasada. La primera en ‘caer’ fue Kate Middleton, que pasó por quirófano para someterse a una misteriosa “cirugía abdominal” de la que no se han dado más detalles. Tan solo las especulaciones y los rumores copan los titulares de los tabloides. Horas después se informaba oficialmente desde el palacio de Buckingham de que el rey Carlos III de Inglaterra le seguiría los pasos, pues debía ser intervenido por el agrandamiento de su próstata. Más tarde se desveló que, en realidad, lo que padece en cáncer, aunque no se ha precisado de qué tipo, aunque sí el tratamiento pionero que le devolvería la salud. Eso sí su santero no media y le propone una alternativa. Pero hay novedades. Al menos sí en cuanto a la forma en la que ambos van a afrontar sus respectivas enfermedades.

Carlos III y Camila Gtres

Tras unos días de ingreso y mucho silencio impuesto, Kate Middleton abandonaba The London Clinic para refugiarse en su residencia en Adelaide Cottage, en Windsor. Lo hacía sin hacer ruido, a escondidas y esquivando los flashes de los paparazzi. Después de una semana en su casa, junto a sus hijos y su marido, el príncipe Guillermo, que se había cogido la baja para centrarse en su cuidado, la princesa de Gales ha decidido cambiar el escenario de su recuperación. Su esposo ha tenido que soportar el peso de la Corona ante la baja médica de su padre, por lo que no podrá estar al lado de su mujer tanto como había previsto. Quizá por eso Kate Middleton ha decidido mudarse e instalarse al lado de su suegro.

Al parecer, la princesa de Gales y el soberano no quieren competir en atenciones y cuidados. Es por eso que han optado por facilitarle las cosas a sus seres queridos. Por ello, tal y como han destacado en ‘Daily Mail’, Kate Middleton ha viajado hasta Sandringham este mismo fin de semana para descansar en la misma residencia en la que busca sanar el monarca británico. Ha sido en la mañana de este viernes cuando se ha producido este cambio de escenario. Lo ha hecho acompañada de sus tres hijos, así como del propio príncipe Guillermo, que ya no debe dividirse para estar pendiente de su mujer y su padre en sus horas bajas por motivos de salud.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton Gtres

“Kate se está recuperando bien”, informan desde el citado medio, que además asegura que Kate Middleton “estaba deseando cambiar de aires y poder tomarse las cosas con calma en Norfolk, mientras los niños se desahogan con el príncipe Guillermo”. Pero poco o nada más se sabe. Menos aún de manera oficial. Dos semanas después de que abandonase el hospital en el que había sido operada, desde el palacio de Kensington tan solo se ha informado de que, “según el consejo médico actual, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa”. No obstante, días atrás se detalló las ansias de la princesa por poder trabajar, algo que estaría comenzando a hacer desde la comodidad de su propia cama. Eso sí, ahora lo hace en Sandringham, junto a su suegro, para no robarle atenciones y cuidados, dado que ambos están convalecientes y se merecen los mimos de sus seres queridos.