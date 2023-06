Meghan Markle, acusada de "falsear" las entrevistas en su pódcast "Archetypes"

Hace tres años,los duques de Sussex firmaron un mega acuerdo de 20 millones de dólares con Spotify para producir un pódcast que abordaría entrevistas a personajes conocidos. Sin embargo, el pasado jueves la app de música y la productora de los Sussex, Archewell Studio, emitieron un comunicado conjunto en el que "acordaron mutuamente separarse y están orgullosos de la serie que hicimos juntos". Una nota que difiere mucho de las palabras de Bill Simmons, el principal ejecutivo de la plataforma musical que ha calificado al matrimonio de "estafadores" en un episodio de su propia plataforma The Bill Simmons. El ejecutivo ya atacó con dureza al príncipe Harry en el pasado, asegurando que era "vergonzoso" estar afiliado a la misma compañía de audio que transmitía el pódcast de los royals. "Estoy harto de este tipo. ¿Qué aporta? No hace más que quejarse y dar entrevistas. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa tu vida?", dijo sobre él.

La cantante Mariah Carey, la estrella del tenis Serena Williams o la protagonista de "The Office" Mindy Kaling han sido algunas de las invitadas al pódcast "Archetypes", de Meghan Markle, que no ha renovado una segunda temporada.

Meghan Markle protagonizará sus propios podcast sin el duque de Sussex. REUTERS/Toby Melville/File Photo TOBY MELVILLE REUTERS

Tras el final del proyecto están surgiendo cada vez más voces críticas contra el príncipe Harry y Markle. Se acusa a la exactriz de "Suits" de falsear las entrevistas. Diversas fuentes del sector afirman que la duquesa pidió a su equipo que charlara con los invitados de "Archetypes" y luego se editó el audio de su voz en los episodios finales. El sitio web de pódcast "Podnews" informó de que "múltiples fuentes" habían afirmado que algunas de las entrevistas "fueron realizadas por otros miembros de su personal", aunque sin especificar ningún episodio. Lo que podría entenderse también como una campaña de descrédito sin ninguna base sólida, también.

"No recuerdo haber sentido nunca personalmente la connotación negativa detrás de la palabra 'ambiciosa' hasta que comencé a salir con mi ahora marido. Aparentemente la ambición es algo terrible, terrible, para una mujer", narraba en el primer episodio Meghan Markle.

Pero hay protagonistas de estas entrevistas que corroboran lo ahora denunciado. En agosto de 2022, Allison Yarrow, periodista neoyorquina invitada al pódcast, reveló que en realidad no habló con Meghan cuando la entrevistaron para el programa, sino con un miembro de su productora. Allison, que apareció en un episodio del programa titulado 'To B or not to B?', en el que se exploraba el origen de la palabra 'bitch', reveló en un post de sus redes compartido poco después de que se grabara su entrevista que la charla había tenido lugar con una productora de audio llamada Farrah Safarfi.