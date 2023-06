Meghan Markle se queda sin podcast en Spotify por no cumplir con la productividad

“Archetypes”, el podcast que Meghan Markle conducía en Spotify, no será renovado para una segunda temporada. Así lo han asegurado la duquesa de Sussex y la plataforma de streaming en un comunicado conjunto, en el que se explica que “han acordado mutuamente separarse y están orgullosos de la serie que hicimos juntos”. Fue en el año 2020 cuando se firmó un acuerdo de supuestamente 20 millones de dólares para desarrollar este proyecto, pero parece que no ha dado los frutos esperados. De hecho, fuentes cercanas a la compañía aseguran al “Wall Street Journal” que la esposa del príncipe Harry no ha cobrado la totalidad de su caché porque no ha cumplido con la productividad exigida.

Aun así, Meghan Markle sigue dispuesta a explotar su producto y ya está buscando otra plataforma en la que poder alojar su podcast para una segunda temporada.

La noticia llega poco después de que se diera a conocer la decisión de los duques de Sussex de retirarse de la primera plana porque “ya no tienen nada más que decir”.

Tras protagonizar un documental en Netflix y publicar las memorias del príncipe Harry, dos proyectos en los que la imagen de la Casa Real británica no salió muy bien parada, los duques de Sussex planean seguir desarrollando otros proyectos fuera de cámaras, en un intento de apaciguar las críticas a las que han tenido que hacer frente desde que iniciaron su particular campaña contra la Corona.

Al parecer, sería el príncipe Harry quien habría tomado esta decisión, mientras que Meghan Markle estaría más dispuesta a seguir explotando su propia imagen, por ejemplo, a través de una película que ya le habrían ofrecido. “No cabe duda de que recibirían una generosa compensación por ello, lo cual es muy tentador. Meghan está realmente impulsando esta idea, mientras que Harry prefiere proceder con cautela. No obstante, están considerando la posibilidad y su equipo está discutiendo la cantidad económica que desearían obtener por los derechos de su historia”, reveló una fuente a “The Mirror”.