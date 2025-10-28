El movimiento de la Reina Letizia por el 20 cumpleaños de la Princesa Leonor

El próximo 31 de octubre la Princesa Leonor cumplirá 20 años. Tras un intenso mes de octubre cargado de actos institucionales, la heredera al trono alcanzará el viernes la veintena inmersa en su último año de formación castrense. Desde principios del mes de septiembre, la futura Reina de España se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) tras haber finalizado con éxito su paso por el Ejército de Tierra y la Armada.

Doña Letizia libera su agenda por el 20 cumpleaños de la Princesa Leonor

La Reina Letizia ha liberado su agenda oficial el día 31 de octubre, coincidiendo con el 20 cumpleaños de la Princesa Leonor. Será el próximo 30 de octubre cuando finalice finalice sus compromisos institucionales con una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Gerona en el Palacio de la Zarzuela.

Sus Majestades los Reyes don Felipe VI y doña Letizia y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias doña Leonor Alberto R. Roldán Fotógrafos

Aunque se desconocen cuáles son los planes de Doña Letizia en el día del aniversario de la Princesa de Asturias, no sería de extrañara que celebraran el cumpleaños de Doña Leonor en privado. A pesar de que la heredera al trono se encuentra en San Javier, el 1 y 2 de noviembre cae en fin de semana.

Juntos en los Princesa de Asturias

La Familia Real española ha sido la gran protagonista de este fin de semana por los Premios Princesa de Asturias. La Princesa Leonor acaparó todas las miradas de los diferentes actos organizados por los galardones que llevan su nombre. La Infanta Sofía viajó desde Lisboa para acompañar a la heredera al trono en su gran día en Oviedo. Tras la entrega de los Premios Princesa de Asturias, los Reyes y sus hijas, Doña Leonor y la Infanta Sofía, visitaron Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.