Lucas, el joven asturiano que pidió matrimonio a la Princesa Leonor, desvela la respuesta de ella

Valdesoto despertó el pasado sábado con un aire de fiesta que ni la fina llovizna asturiana logró empañar. Desde temprano, las calles del pequeño pueblo de Siero se llenaron de vecinos con pañuelos, flores y sidra en mano, preparados para recibir a la Familia Real. Los Reyes Felipe y Letizia se dieron un baño de masas junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que mostraron una soltura cada vez más natural: saludos, confidencias con niños del pueblo y una foto improvisada junto a una mesa repleta de embutidos caseros y empanadas recién horneadas.

La Princesa Leonor hizo entrega allí del reconocimiento al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Antes de la ceremonia, la familia recorrió las calles empedradas, deteniéndose en varios puestos de artesanía y charlando con los vecinos de Valdesoto. También disfrutaron de espectáculos teatrales y escenas dramatizadas, de entre las que destacó la de un chico de 18 años que pidió matrimonio a la heredera de la Corona.

“¿Prestaríais ser esposa de este joven asturiano?”, preguntó a la Princesa Leonor como parte de su actuación, una propuesta que despertó las carcajadas entre el público, los Reyes, la Infanta Sofía y la propia aludida.

Valdesoto (Siero) es galardonado con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 Imanol Rimada Europa Press

Este lunes, Lucas, el nombre del chico que pidió la mano de Su Alteza Real, ha intervenido en el programa “Espejo Publico” de Antena 3 para desvelar algunos detalles sobre el momento viral. Por si alguien no lo tenía claro, el joven ha recalcado una vez más que su pregunta formaba parte del espectáculo teatral que se estaba llevando a cabo: “Formaba parte de la actuación”.

Lucas, el joven asturiano que pidió matrimonio a la Princesa Leonor Atresmedia

De hecho, Lucas ha confirmado que ya tiene novia, otra joven asturiana que “no se puso celosa” de que propusiera matrimonio a la Princesa Leonor porque “sabía que era una actuación”.

Sobre su viral encuentro con la Familia Real, Lucas ha expresado que “son bastante cercanos” y que todos se tomaron con mucho humor la loca proposición a la Princesa Leonor. Además, ha desvelado cuál fue la respuesta de ella: “Todavía no me voy a casa”.

Unas palabras con las que la heredera de la Corona deja claro que su prioridad ahora es formarse como futura jefa de Estado, y que ya tendrá tiempo para los amores y compromisos sentimentales cuando concluya esta etapa vital que atraviesa. De momento, todos sus esfuerzos se centran en superar su año en la Academia General del Aire, el último de los tres que conformaba su educación castrense.