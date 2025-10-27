El regreso del Fortuna: el yate real que navega ahora hacia Hollywood desde el puerto de Ibiza

En los muelles de Ibiza descansa uno de los barcos más emblemáticos de la historia reciente española: el Fortuna, aquel yate que durante años fue el símbolo del verano borbónico. En él navegaron los Reyes Juan Carlos y Sofía, el entonces Príncipe Felipe, las infantas, e incluso invitados de la talla de Lady Di o el príncipe de Gales. Hoy, más de una década después de que el monarca renunciara a su uso, el mítico barco vive una segunda juventud bajo un nuevo nombre "Foners" y un nuevo propósito: servir de escenario a un "reality show" estadounidense que promete mostrar el lujo ibicenco con acento hollywoodiense.

El cambio de rumbo del Fortuna comenzó en 2013, cuando Juan Carlos I, a través de Rafael Spottorno, anunció su decisión de desprenderse de él para evitar los costosos gastos de mantenimiento. El barco, que había sido donado en el año 2000 por empresarios baleares agrupados en la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares (Fundatur), volvió a sus manos una vez que Patrimonio Nacional lo devolvió. De ahí pasó a la naviera "Balearia", que lo adquirió por 2,2 millones de euros y lo rebautizó como Foners, en homenaje al sonido del mar golpeando el casco.

Joya flotante

Desde entonces, el yate ha estado a la venta con diferentes precios -llegando a bajar de ocho millones a menos de la mitad-, pero su atractivo no ha perdido brillo. Con sus 43 metros de eslora, su casco azul noche (antes blanco) y sus amplias zonas exteriores, sigue siendo una joya flotante. Sus interiores, reformados en 2023, conservan gran parte de la esencia original, incluido un camarote que el personal aún llama con reverencia "la habitación del Rey Juan Carlos".

El 'Fortuna', que fuera el yate de Don Juan Carlos. larazon

Y mientras espera comprador, el Fortuna -ahora Foners- no se deja oxidar. Balearia lo alquila por 15.000 euros al día, permitiendo que cualquiera con la cartera y la nostalgia suficientes pueda revivir aquellos veranos de la realeza. Fue precisamente una productora estadounidense quien lo reservó para grabar parte de un nuevo reality para Disney+, centrado en un grupo de niñeras y padres millonarios en busca de la combinación perfecta entre glamour y caos doméstico.

El rodaje, envuelto en discreción, tuvo lugar durante el otoño en varios puntos de Ibiza -"El Silencio", "Nassau Beach Club", "SHU Talamanca"- y culminó con una jornada a bordo del Foners, entre camarotes que un día acogieron a la monarquía española. La producción, aún en fase de postproducción, se estrenará en los próximos meses, aunque no está confirmado si se emitirá también en España.

La Reina Sofía, junto a Doña Letizia y la princesa Leonor, a bordo del yate 'Fortuna'. EFE Ballesteros Agencia EFE

Así, el yate que antaño fue emblema de los veranos reales y testigo de una época de esplendor institucional, se reinventa como icono del entretenimiento global. Del Mediterráneo borbónico al universo Disney, el Fortuna se aferra a su destino de lujo y espectáculo.