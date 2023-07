Nuevo batacazo empresarial del hermano de Kate Middleton

La familia de Kate Middleton parece que tienen la negra en cuestiones empresariales y es que las cuentas no les cuadran, los números ya aparecen en números rojos y se ven obligados a tomar drásticas decisiones para proteger su ingente patrimonio. El pasado mes de mayo fueron los padres de la princesa de Gales, Carole y Michael, los que tenían que vender la firma de artículos de fiesta con la que amasaron una gran fortuna, porque comenzaron a registrar pérdidas por culpa de la pandemia de coronavirus y el Brexit. Ahora el que se lleva un batacazo empresarial es su hijo, James Middleton, lo que pone de nuevo el foco mediático en las cuentas de la familia política del príncipe Guillermo de Inglaterra.

James Middleton Gtres

El hermano de Kate Middleton no para de acumular pérdidas. Su empresa Hello Ella se encuentra atravesando problemas, después de que sus activos se hayan reducido considerablemente, lo que pone su economía personal en serios peligros. Esta compañía venía a ser la sustituta a su anterior fracaso empresarial, que se produjo hace tan solo un año, cuando sus tarjetas de felicitación y regalos personalizados Boomf llegó a sumar hasta dos millones de euros de pérdidas. No pudo mantenerla a flote y decidió disolverla, con la ilusión de que Hello Ella fuese su salvavidas. No ha podido ser y un año después sufre un nuevo revés.

Los activos de esta nueva aventura empresarial se fijaron en 390.000 euros, pero con el paso de los meses se han reducido considerablemente, situándose ahora en los 107.000 euros, como así han detallado desde el diario británico ‘Express’. James Middleton estaba esperanzado, aunque todo apuntaba a que esta nueva empresa centrada en la venta de comida y chucherías para perros envasadas al vacío, iba a ser un nuevo fiasco. “Estoy en un negocio que me encanta”, aseguraba al ‘Daily Mail’ el empresario, queriendo aparentar una solvencia que su compañía no tenía, hablando incluso del inestimable respaldo que estaba recibiendo por un grupo de adinerados inversores. Los mismos que ahora echan cuentas y se percatan de que la aventura ha zozobrado en su primer año de travesía.

Cabe destacar que James Middleton no solo veía este negocio como una fuente de ingresos, sino también tenía un gran valor sentimental. Hello Ella se bautizó así en honor a su perrita Ella, una cocker spaniel color negro por la que él sentía especial debilidad y que falleció a principios del presente año. Es más, cuando tuvo que despedirse de ella, lo hizo también a través de la web de la compañía, mostrando lo importante que ha sido para él su fiel mascota: “Cuando conocí a Ella por primera vez, fue inmediatamente la compañera más leal que podría haber imaginado. Todo lo que tenía que hacer era cuidarla. Fue, a mis ojos, el mejor trato que he hecho nunca. Descansa en paz, Ella. Siempre será recordada y tu legado vivirá para siempre”. Sin embargo, si su legado estaba representado por esta empresa, parece que le costará mucho poder mantenerlo, pues las pérdidas amenazan con llevarse un pellizco de su fortuna.