Un sobrino de Carlos III explica cómo va la recuperación del cáncer del monarca: «Está frustrado»

Desde que el propio monarca anunciara que padece cáncer han sido contadas las ocasiones en las que se le ha podido ver. Además, desde Palacio tampoco dan más detalles sobre la evolución del tratamiento del soberano. Sin embargo, este domingo ha sido un familiar de Carlos III el que ha explicado cómo está Carlos III afrontando la enfermedad.

Ha sido su sobrino Peter Phillips, hijo de la princesa Ana de Inglaterra, quien comentado en Sky News Australia el estado de salud actual del Rey. "Está frustrado por no poder seguir adelante y hacer todo lo que quiere», ha comentado. Aún así, el sobrino de Carlos III ha señalado que el Rey es "pragmático, aunque entiende que hay un periodo de tiempo en el que necesita centrarse en sí mismo". Phillips también ha explicado que su tío está deseando retomar su agenda oficial y que "siempre está presionando a su personal y a todos, sus médicos y enfermeras, para que le puedan decir: '¿Puedo hacer esto o aquello?".

"Creo que el mensaje predominante sería que obviamente está muy interesado en volver a una forma de normalidad y probablemente está frustrado porque la recuperación está tardando un poco más de lo que probablemente le gustaría", ha argumentado en esa entrevista. "Probablemente está frustrado porque la recuperación está tardando un poco más de lo que probablemente le gustaría", ha concluido.

La Reina Camilla y el Rey Carlos III Gtres

También habló sobre la enfermedad de Kate Middleton. Phillips opina que ella y el príncipe de Gales "lo hicieron bien" al equilibrar su vida pública y su vida familiar.

En una de sus últimas apariciones públicas, la reina Camila aseguró que el rey Carlos "está muy bien". Durante un acto público en Irlanda del Norte aseguró que el soberano estaba "decepcionado" por no poder acompañarla allí. Cabe recordar que ahora Camila ha asumido más compromisos reales debido a la ausencia de Carlos III y Kate Middleton.

Carlos III fue diagnosticado de cáncer tras la operación de próstata a la que fue sometido en The London Clinic, el mismo centro hospitalario en el que fue operada la princesa de GAles. Se espera que Carlos III pueda asistir a un servicio de Pascua reducido y a una reunión familiar el próximo domingo, aunque según informa Reuters su asistencia no será confirmada previamente. Por su parte, los príncipes de Gales no estarán presentes en este servicio tras el vídeo publicado este viernes por el Palacio de Kensington en el que Kate Middleton explica que también le ha sido diagnosticado un cáncer y en el que pide intimidad para seguir con su tratamiento.