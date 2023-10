La ruina de los padres de Kate Middleton: acosados por deudas y acreedores enfadados

Que tu hija pertenezca a la familia real británica y en un futuro sea la reina consorte no es sinónimo de ser dueños de una economía muy boyante. Los Middleton siempre han gozado de buena suerte en los negocios, pero desde hace unos años su imperio se va desmoronando, lo que no deja de generar dramáticos titulares en la prensa internacional. Por un lado, está James Middleton, el hermano de la princesa Kate Middleton, que vuelve a fracasar con los negocios y perdiendo dinero por cada ejercicio. Pero parece que esta misma mala suerte es la que está arrastrando ahora a los padres de la mujer del príncipe Guillermo, que han tenido incluso que deshacerse de la empresa familiar para que las deudas no terminen con el resto de su ingente patrimonio.

Kate Middleton Gtres

Aseguran que la culpa del descenso en los ingresos en Party Pieces, la empresa familiar de los Middleton, es consecuencia directa del Brexit. La salida del Reino Unido de la zona euro ha supuesto un batacazo en sus exportaciones, que fue caótico cuando el mundo se paralizó a consecuencia de la pandemia del coronavirus. De ahí que esta compañía, que se levantó en 1987 desde la cocina de su casa y que les convirtió en millonarios en tan solo unos meses, ahora ha puesto en peligro de ruina al ilustre clan. Después de acumularse las pérdidas, Carole y Michael Middleton han decidido vender su negocio a James Sinclair, con el que ha llegado a un acuerdo de rescate, después de que se declarasen incluso en suspensión de pagos.

Ahora bien, la venta de la empresa solo es el fin de las pérdidas, pero no soluciona el problema que existe con los acreedores, que siguen empeñados en cobrar su parte. Se ha publicado que la deuda que tiene la empresa de los padres de Kate Middleton supera los 3 millones de euros. Quien le reclama el dinero ya se empieza a poner nervioso, lo que está haciendo que comiencen a tirar de la manta y denunciar en los medios británicos la mala praxis, como así ha hecho el portavoz de Sultani Gas, empresa que les suministraba helio para sus globos, en el ‘Daily Mail’: “Lo que más me duele es que yo confié en ella (Carole Middleton) como la suegra del futuro rey y, sencillamente, me traicionó”.

Carole y Michael Middleton se han distanciado desde la boda de Kate larazon

Ya han pasado tres meses desde la venta de la compañía y los acreedores siguen sin ver una libra devuelta. El resquemor está en aumento, de ahí que se hayan agrupado para reclamar su dinero y hacer el mayor ruido posible para su causa. Es lo que les ha empujado a colocar en Bucklebury, ciudad natal de los padres de Kate Middleton, un sinfín de carteles denunciándoles ante sus vecinos. Las farolas y los árboles de la zona informan a los viandantes que Carole y Michael no pagan sus deudas, tal y como recoge el diario ‘The Sun’. Se quejan de que la forma en la que han vendido su empresa les deja sin opciones judiciales para reclamar su dinero, mientras ven cómo su alto tren de vida no se ha resentido.

Desde ‘The Sun’ han podido hablar con personas del entorno directo de los Middleton, que les apoyan en lo que consideran un ataque desmesurado: “Todo el mundo está horrorizado”, aseguran, a la vez que reclaman lo “injusto” que es este ataque a una familia otrora respetada. Es más, esta misma fuente asegura que “están haciendo todo lo posible para solucionar las cosas y no se merecen esta forma de vilipendio”. Además, desde el citado medio informan de que han visto al padre de Kate Middleton retirando él mismo algunos de los carteles que han empapelado su pueblo natal, donde aún viven sus padres.