El plan secreto de Felipe y Letizia para celebrar su 20 aniversario de boda

Este miércoles 22 de mayo está grabado a fuego en el calendario patrio, pero especialmente en el personal de los Reyes Felipe VI y Letizia. Los monarcas celebran tan señalada fecha el 20 aniversario de su boda, lo cual han comenzado a festejar una semana antes compartiendo las fotografías de una espectacular sesión de fotos en el que ceden gran parte del protagonismo a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero los planes para celebrar esas dos décadas de unión no se quedan con este gesto público, sino que también tendrán oportunidad de brindar por la estabilidad de su unión en la intimidad, como marca la tradición. Aunque no se ha querido adelantar qué harán en concreto, sí que se han reservado un hueco en su agenda oficial para el próximo miércoles, dejando constancia institucional de que esa jornada se la piensan dedicar el uno al otro, sin responsabilidades que atender o quehaceres que les distraigan.

Fotos con motivo del 20 aniversario de los Reyes Casa Real

20 años desde aquella lluviosa jornada en la que los príncipes se juraron amor eterno ante la mirada de los españoles, que vivieron el momento en directo desde la televisión, además de representantes de todas las casas reales. Un multitudinario ‘sí, quiero’ que marcó el inicio de un matrimonio que ha dado muchos frutos, además de sus dos preciosas hijas, un reinado plagado de éxitos, aunque también muchos reveses a nivel personal. El tiempo transcurre, pero la estabilidad entre ellos continúa, aunque en el pasado hayan hecho frente a rumores de crisis que no le son ajeno a ningún miembro de cualquier casa real que se precie. El foco mediático se centra en ellos en cada aparición pública y muchos de sus gestos son sacados de contexto, de ahí que la celebración de su aniversario vaya a ser privada, sin miradas indiscretas.

Desde Casa Real se limitan a dejar claro que el miércoles 22 de mayo, en el que el Rey Felipe y la Reina Letizia celebran sus 20 años de casados, no trabajarán. Se han tomado la jornada libre y no hay ningún acto en la agenda oficial que perturbe su deseo de brindar por tan redonda fecha. Así, se aseguran que pasarán el día juntos, en la intimidad, quizá con alguna de sus habituales salidas por las calles de Madrid para saciar su apetito en los restaurantes más exclusivos o disfrutando de la propuesta de ocio de la capital, ya sea en el teatro, en el cine o mediante un concierto. Planes habituales en sus salidas privadas de las que Zarzuela no da cuentas, pero sí los ciudadanos que se topan con ellos en sus escapadas, quedando reflejado su discreta aventura siempre en las redes sociales.

Pero el Rey Felipe y la Reina Letizia no solo se han reservado el próximo miércoles para ellos con motivo de su 20 aniversario de casados. Lo cierto es que han aprovechado la ocasión para bajar el ritmo en sus deberes de representación de la Corona española, hasta que el próximo 20 de mayo vuelvan a aunar fuerzas en su agenda oficial. Hasta el próximo fin de semana no tienen previsto ponerse frente a las cámaras y dejarse ver juntos en su papel más institucional, aunque quizá un usuario de las redes sociales les robe alguna instantánea que eche por tierra sus planes de pasar desapercibidos estos días. El próximo fin de semana, los Reyes viajarán hasta Asturias para asistir al tradicional desfile del Día de las Fuerzas Armadas, aunque antes se dejarán ver por separado. El jueves, el Rey entregará unos premios en Barcelona, mientras que Letizia estará en Madrid en el estreno del documental ‘La ciencia de las mujeres de África’. El viernes ella no tiene citas, pero sí él, que estará en Zaragoza en una exhibición por el Día de las Fuerzas Armadas.