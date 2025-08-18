La dieta keto de Paloma Cuevas y Luis Miguel en sus vacaciones en Marbella

Paloma Cuevas y Luis Miguel viven en Marbella sus vacaciones bajo el más absoluto anonimato. La pareja ha elegido de nuevo la localidad malagueña, para pasar unos días de descanso. Según ha sabido LA RAZÓN, el pasado domingo cenaron en el privado de Marbella Club como dos perfectos enamorados. Aseguran que estaban tan a gusto que: «Se quedaron tres horas en la mesa, mientras cenaban, un pescado a la plancha, jamón Cinco Jotas, tomates de toro, pasta y un exquisito vino tinto elegido por el cantante mexicano». El ambiente era magnífico. Fuera, en el patio, pinchaban Quique Súper Mix y Lola, y la pareja tarareaba alguna de las canciones del legendario Dj que lo animaba todo. Y es que esta solo ha sido una de las muchas salidas que han hecho desde su refugio en la urbanización de Sierra Blanca, aunque nadie haya captado aún ninguna instantánea.

Ese mismo domingo, la pareja estaba invitada a la gala solidaria Starlite, que organiza Sandra García-San Juan, pero prefirieron no asistir y enviaron como emisaria del clan familiar a Paloma Ponce, la hija mayor que la diseñadora tuvo con Enrique Ponce, para que les representase. Mientras la primogénita del torero asistía a la gala, la pareja pasaba desapercibida en los salones de Marbella Club lejos de las miradas de cualquier curioso. Paloma Ponce Cuevas es tan discreta como su madre y en la gala de Starlite tampoco quiso que la identificaran, por lo que optó por no posar en el photocall. Pero esta periodista pudo cruzar dos palabras con ella, ya que se encontraba con Daniella Bustamante, la hija de Paula Echevarría de la que es muy amiga.

Labor solidaria

Palomita ha heredado el carácter solidario de su madre y está muy volcada en la labor filantrópica de la fundación «Niños en Alegría». Su madre Paloma mantiene desde hace años una estrecha relación con esta fundación, una organización que trabaja incansablemente por mejorar la educación de niños en situación vulnerable en México. Paloma Cuevas incluso viajó a Guerrero, uno de los estados más desfavorecidos de México, para visitar las escuelas construidas por la fundación. Allí, participó en clases, convivió con los alumnos y asistió a la inauguración de la vigésimo tercera escuela reformada gracias a los donativos recaudados por «Niños en Alegría».

La familia también ha aprovechado estos días en Marbella para visitar a sus amigos: los Iglesias. De todos es sabido la amistad que les une a Miranda Rijnsburger que, como ha confesado públicamente, la considera su «hermana del alma». Allí ,Paloma pudo de nuevo ensillar los caballos de las cuadras de los Iglesias. Hace años Cristina y Victoria fueron las verdaderas maestras para Bianca, la pequeña del clan familiar, y la formaron como amazona. En su día, el matrimonio le ofreció a Paloma mudarse a alguna de sus residencias de Miami o República Dominicana para alejarse del revuelo causado tras su separación de Enrique Ponce. Paloma y Luis Miguel también se han visto estos días con Remedios Cervantes, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas.

La sorpresa de ver a Paloma y Luis Miguel en Marbella ha sido mayúscula, ya que hacía pocas semanas la empresaria subió diferentes imágenes de El Palacio de Hierro, unos grandes almacenes mexicanos especializados en lujo.

Palomita Cuevas y Daniella Bustamante

Las dos son jóvenes, comparten padres famosos y tienen 17 años. De hecho, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante los acaba de cumplir este fin de semana. Palomita y Paula son amigas y el año que viene, si los turnos de sus progenitores lo estiman, pasarán juntas su primer verano como mayores de edad en Marbella. Las dos mantienen un perfil público muy discreto. De Daniella sabemos por su madre su gran afición a la moda. Y de la mayor de Ponce, su empatía con los proyectos solidarios en los que está involucrada su progenitora. Ambas son jóvenes que huyen de las cámaras.