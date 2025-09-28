El príncipe Harry, cansado de las informaciones sobre su encuentro con Carlos III: "Categóricamente falsas"

Tras 19 meses sin verse, el príncipe Harry se reencontró con su padre, Carlos III, el 10 de septiembre. Fue una reunión privada de 54 minutos de la que han trascendido algunos detalles y muchos rumores. Como parte de esa narrativa, se ha contado que se saludaron con un cálido abrazo, tomaron té e intercambiaron regalos. Harry le habría obsequiado con una foto enmarcada de sus hijos, Archie y Lilibet, a quienes el rey no ve desde el Jubileo de Platino de Isabel II, en junio de 2022. El monarca le correspondió, pero sin revelarse con qué.

Dada la formalidad del encuentro, dicen que el duque de Sussex se sintió "más como un visitante oficial que como un familiar". Sin duda, lo que parece cierto es que el mayor de deseo de Carlos III es una reconciliación. En su libro "Mi vida con los Windsor", Marc Roche escribe que el rey, enfermo de cáncer, no deja de pensar en sus últimos momentos. Le preocupa mucho "la guerra fratricida que William y Harry podrían librar entre sí, y quiere intentar evitarla". Añade que la enfermedad le ha vuelto más vulnerable.

Desmentido

Pero el príncipe Harry se ha cansado de estar en la diana de tantos analistas y expertos reales que elucubran sobre si la idea de que el encuentro con su padre fue el inicio de una reconciliación que le traería de vuelta al hogar o sobre si su viaje fue un desatinado error de cálculo. Para acallar cualquier comentario, ha respondido a través de un portavoz con una declaración contundente: "Las informaciones recientes sobre la opinión del duque sobre el tono de la reunión son categóricamente falsas".

Asegura que las citas que se le atribuyen son pura invención, "alimentadas, cabe suponer, por fuentes que buscan sabotear cualquier reconciliación entre padre e hijo. Presumiblemente, esas mismas fuentes también han optado por revelar que hubo un intercambio de regalos".

El portavoz concluye: "Si bien hubiéramos preferido que estos detalles se mantuvieran en privado, para mayor claridad podemos confirmar que se entregó una fotografía enmarcada; sin embargo, la imagen no contenía al duque y la duquesa".

En ese momento, el Palacio de Buckingham solo confirmó que el príncipe Harry y su padre disfrutaron de un té privado después de que el coche del príncipe saliese del recinto. 54 minutos antes fue fotografiado llegando. Robert Hardman, biógrafo del rey Carlos, ha declarado que le encantaría ver más a Harry y, por supuesto, a sus nietos. "Creo que es alentador que hayan pasado de no hablar a una reunión presencial, pero cualquier solución a largo plazo también tendría que discutirse con el príncipe William, y esa situación parece estar evolucionando a un ritmo muy diferente”.