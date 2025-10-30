María Patiño arremete contra Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Me parece indecente"

El clan Campos vuelve a acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Ayer, Terelu se estrenó en el Teatro Calderón con su obra "Santa Lola", viviendo una de las noches más emocionantes de su vida. Casi toda la familia al completo apoyó a la periodista en su gran noche a excepción de su hermana, Carmen Borrego. El éxito de la presentadora, protagonista de la velada, quedó en un segundo plano por la decisión de Carlo Costanzia de no posar con su suegra, Terelu.

Carlo Costanzia, incómodo y tenso, se niega a posar con Terelu y Alejandra Rubio Europa Press

Tras lo ocurrido, Alejandra Rubio ha defendido a su pareja y ha explicado el motivo de su actitud en "Vamos a ver", programa en el que colabora. "Carlo no iba a posar en ese momento, porque Carlo es así, cada uno... Cuando Carlo tiene que posar con mi madre, posa, de hecho, cuando ha posado con mi madre han pasado cositas, entonces mejor no posa", ha explicado la hija de Terelu. Según Alejandra, Carlo también estaba muy cansado. "Carlo está reventado, es que está que no para con el programa que está haciendo. El otro día llegó, se fue a las 8:00h de la mañana, llegó a las 11 y pico de la noche. Después teníamos esto, era su día de descanso y encima era el día que teníamos que hacer un montón de cosas. Habían venido amigos nuestros de fuera, la obra de teatro de mi madre, estaba que quería irse, estaba cansado", ha zanjado sobre el asunto.

La opinión de los colaboradores de "No somos nadie"

Tras visualizar las imágenes y escuchar las palabras de Alejandra Rubio, los colaboradores han dado su opinión. "Que se quede en el portal ahí metido, y la cara de Alejandra es un poema", ha declarado Belén Esteban. "Viendo esa imagen, me da pena Terelu, con el otro agazapado en el portal", añadía la de Paracuellos sobre la comentada situación.

María Patiño en "No somos nadie" Youtube

María Patiño, presentadora del espacio, ha tomado entonces la palabra a raíz de conocer que la pareja estaba buscando un piso para comprarse con la difícil situación que atraviesan los jóvenes en nuestro país para poder ser propietarios. "Ellos se van a comprar un piso gracias al género que yo represento. Me parece indecente", ha sentenciado la periodista. Aunque Patiño también vive de la prensa del corazón, ha sido muy clara con su explicación: "Parecerá muy demagogo, pero si yo tengo la posibilidad de hacer un dinero de manera lícita para hablar de mi vida, porque te invitan a los programas, de lo que yo también vivo. Y después, en una foto, haces ese ridículo, que es un niño de ocho años caprichoso escondiéndose".