Selena Gomez comparte su consejo clave para cuidar la salud mental en la era de las redes sociales

Selena Gomez convocó en Los Ángeles un evento significativo centrado en la salud mental juvenil, congregando a personalidades del entretenimiento, la salud y la educación en una velada de profundo compromiso social.

La gala, organizada por su fundación Rare Impact Fund, tuvo como objetivovisibilizar y apoyar estrategias que mejoren el bienestar emocional de los jóvenes. Presentada por Jimmy Kimmel y amenizada con actuaciones musicales, la cita logró recaudar importantes compromisos económicos destinados a ampliar el acceso a servicios de salud mental en todo el mundo.

Gomez compartió su visión personal sobre la salud mental, un tema al que ha dedicado gran parte de su activismo público. La artista ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar, una experiencia que (según ella misma ha explicado en diversas entrevistas) cambió su forma de entender el autocuidado y la empatía. “Nada me ha hecho sentir más orgullosa que lo que he podido hacer con este fondo”, declaró Gomez durante su intervención, subrayando la urgencia de priorizar la atención psicológica. “La salud mental no es un tema secundario, es fundamental para el desarrollo integral de los jóvenes”, añadió.

En su discurso, la artista abordó el impacto de las redes sociales sobre el bienestar emocional, uno de los temas que más ha marcado su trayectoria personal. “Creo que es muy importante tomar descansos”, aconsejó, animando a sus seguidores a practicar pausas deliberadas como forma de autocuidado y equilibrio emocional.

El evento también sirvió para destacar los logros del Rare Impact Fund, fundado en 2020. Hasta la fecha, la iniciativa ha aportado más de 20 millones de dólares a 30 organizaciones, alcanzando a más de dos millones de jóvenes en diferentes países. Además de recaudar fondos, la gala buscó visibilizar el trabajo de entidades comprometidas con la salud mental y promover una red de cooperación global.

La velada contó con la asistencia de figuras como Benny Blanco, Lil Dicky, Jay Shetty y Jake Shane, consolidando un ecosistema de apoyo multidisciplinario. El mensaje central fue claro: el progreso en salud mental solo es posible con compromiso colectivo. Durante el acto, Gomez reiteró la misión que guía su fundación: convertir la atención emocional en una infraestructura real y accesible. “Es tan importante desconectarse”, insistió. “Cuidar de uno mismo también significa saber cuándo alejarse. No pasa nada por pedir ayuda; eso no nos hace menos fuertes, sino más humanos”.